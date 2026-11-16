Slavne dame golišavim fotkama rastjeruju zimu!

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Zima je tu, ali neke slavne dame očito misle da najbolje ide uz – dekolte! Prošli tjedan, Lille, Bianca, Kim i Riri su se pošteno potrudile da fanovi diljem svijeta zaborave na hladnoću i podignu im temperaturu.

Golišavih fotki, dekoltea i bujnih poprsja bilo je na sve strane. Mora se priznati, cure su znale kako se boriti protiv nadolazeće zime i privući pažnju – strategija je jasna, a rezultati su, recimo to tako, vrlo vidljivi.

Izdvojeno je dvadeset i četiri najbolje fotke tjedna. Prava poslastica za oči, zar ne?