Ivana Banfić slavi 57. rođendan: Od I Bee do mirnog života na selu

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Ivana Banfić, naša dance ikona devedesetih, danas slavi svoj 57. rođendan! Vjerovali ili ne, ali prošlo je toliko godina otkad nas je raspametila svojim hitovima.

Njezin put je stvarno bio rollercoaster. Od svjetala pozornice pod umjetničkim imenom I Bee, Ivana je otišla u posve drugom smjeru. Zamijenila je glamur estrade mirnijim životom na selu.

Nekima je to možda bio šok, ali, ruku na srce, tko ne bi barem nakratko pobjegao od svega i uživao u miru i tišini? Njezina je priča dokaz da se možeš reinventirati kad god poželiš.

Nama je drago vidjeti da je sretna i da je pronašla svoj zen, bez obzira na to što nam nedostaje njezina energična pojava na sceni. Ali hej, tko zna, možda nas još jednom iznenadi nekim povratkom! Što vi kažete, bi li voljeli opet vidjeti I Bee u punom sjaju?