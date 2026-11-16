Severina 'zapalila' Arenu Stožice: Visoki prorez i podvezice ukrale show!

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Severina je u subotu apsolutno razvalila ljubljansku Arenu Stožice, dokazujući da je i dalje nedodirljiva kraljica scene! Mnogobrojni fanovi bili su oduševljeni koncertom koji je održala u sklopu svoje turneje 'Ja samo pjevam'.

Ali, budimo iskreni, nije samo Severinin moćni glas bio u prvom planu. Seve je ponovno nadmašila sva očekivanja i modnim odabirom! Visoki prorez, podvezice i noge u prvom planu privukli su pažnju.

Uvijek se pitamo može li nas Seve još iznenaditi, a ona svaki put pomakne granice, pogotovo kad je riječ o scenskim kostimima. Nema sumnje da je ovim potezom oduševila brojne fanove u Sloveniji, a sigurni smo da će identična energija prštati i uskoro u Areni Zagreb, gdje ponovno dolazi. Spremate se za reprizu modnog spektakla ili će nas Seve opet šokirati nečim potpuno novim? Recite nam, koji vam je njen scenski look bio najjači do sada?