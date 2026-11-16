Nina Badrić i Fabijan Pavao Medvešek zajedno u novom spotu za singl Zašto te još volim

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Nina Badrić je konačno izbacila videospot za pjesmu Zašto te još volim, šesti singl s njezinog albuma "Moji ljudi". I pazi ovo, spot je nastao na izričit zahtjev fanova! Kaže Nina da joj je uvijek najvažniji bio glas publike, a fanovi su, eto, imali želju da baš ova pjesma dobije svoj vizualni identitet.

Pjesma je dugo čekala svoj trenutak, a Nina kaže da se činilo da je baš nju čekala. Autori pjesme su Branimir Mihaljević i Fayo, koji su, prema Nininim riječima, pogodili njezin senzibilitet. Činjenica da je već šesti singl s albuma, kaže, u današnjim je vremenima itekako vrijedna.

Redateljica spota Sandra Mihaljević je otkrila da su željeli dočarati ljubav koja još uvijek postoji, ali za koju ona duboko u sebi zna da nema smisla. Klasična priča – voliš, ali znaš da je kraj. Ta borba između srca i razuma je glavna tema, a u spotu im se u prenošenju te emocije pridružio i glumac Fabijan Pavao Medvešek.

Nina kaže da se Fabijan divno uklopio u priču spota, a redateljica je dodala da im je posebno drago što je uz Ninu u spotu bio i Fabijan te da se njih dvoje u kombinaciji pokazalo kao pun pogodak.

Snimalo se u Hotelu Avara u Medveji, a lokacija je ekipu osvojila na prvu: crveni beton, zanimljiva arhitektura, zelenilo i pogled na more. Nije to samo kulisa, već dio priče, objašnjava redateljica.

Snimanje je, unatoč lošem vremenu, prošlo u sjajnoj atmosferi. Ekipa se pošteno smrzla jer je puhalo, ali Nina je u tankim haljinama snimala kao da je vani 25 stupnjeva. Redateljica kaže da obožava njezinu energiju i način na koji se potpuno prepusti.

Pjesma je dostupna na svim streaming servisima, pa navalite! Hoće li ova "kemija na prvu" između Nine i Fabijana prebaciti i na publiku?