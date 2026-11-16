Miroslav Škoro se vraća nakon dvanaest godina – s dvostrukim albumom i Arenom!

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Miroslav Škoro, koji nas je posljednji put počastio novim studijskim albumom prije davnih dvanaest godina, konačno se vratio! Predstavio je "Vrijedilo je", dvostruki CD s čak dvadeset i tri pjesme, uključujući tri potpuno nove koje još nismo čuli. Pa, recimo da se isplatilo čekati, je li?

Ovaj povratnički album nije samo nova glazba, već pravi mali vremeplov kroz Škorinu karijeru, od pjesme "Fenjeri" iz 2012. pa sve do najnovijeg singla "Laži, Mare" koji je izašao u rujnu ove godine. Album je premijerno predstavljen na ovogodišnjem Interliberu, gdje je Škoro uživo izveo "Bilo je i boljih dana", jednu od tih dosad neobjavljenih pjesama, ali i stari hit "Zadnja želja".

Škoro je rekao da bi se album, da već ne nosi naziv "Vrijedilo je", mogao zvati upravo po toj novoj pjesmi, barem iz njegove perspektive.

Škoro nam je otkrio da na albumu ima svega – od tamburaških klasika do, kako kaže, "crossover" pjesama koje nisu ni tamburaške ni pop. Među njima je i "Pola života" koju je radio s Dinom Muharevićem, te osobno draga pjesma "Alaj volim ovo sve". Kaže da je veliki ljubitelj takvih svojih pjesama koje često budu izvedene samo jednom u studiju, ali kao izvođač i zabavljač želi publici pružiti dobru zabavu i pjevati stvari koje su došle do šire publike.

Na dvostrukom CD-u su i poznati hitovi poput pjesama Zastava, Leti, sokole, Izdajnici i heroji, Baja, Godina je previše i Žito raste. Uz već spomenutu "Bilo je i boljih dana", tu su i nove "Odavde do tamo" te "Ej, da lagat znam". Kao bonus iznenađenje, na albumu je i "Vrata zapada", pjesma iz 1987. koju je Škoro snimio s rock sastavom OK Band i koja je s vremenom postala rock himna Osijeka. "Laži, Mare" je, inače, obrada tradicionalne makedonske pjesme "Laži, laži, Vere".

Album je nazvan po pjesmi iz 2016. godine i obuhvaća skoro četiri desetljeća Škorine glazbene karijere, a za dizajn se pobrinuo iCC Kelčec. Osim CD-a, fanovi će moći uživati i u izdanju na dvije vinilne ploče – jer, budimo iskreni, ploče su opet in, zar ne?

I to nije sve! Škoro je najavio i veliki koncert pod istim nazivom "Vrijedilo je" u zagrebačkoj Areni, zakazan za 19. prosinca. Tim nastupom proslavit će izlazak albuma i započeti turneju, a publika može očekivati najveće hitove, među kojima su Ne dirajte mi ravnicu, Sude mi, Mata, Svetinja, Milo moje, Moja Juliška i Sve poštivam, svoje uživam. Spremni ste za glazbeno putovanje kroz vrijeme? Mi definitivno jesmo!