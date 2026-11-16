Sjećate se Miss Laure iz Tajlanda? Danas je medicinska sestra i planira svadbu!

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Laura Gnjatović, ime koje je prošle godine odjekivalo Tajlandom kao naša predstavnica na izboru Miss Universe, danas ima sasvim drugačije prioritete! Od blještavila piste i kostima, do napornih 12-satnih smjena na Hitnoj i planiranja vjenčanja – tko bi rekao da je to isti život? Ali, hej, cura je to očito skockala.

Laura Gnjatović, medicinska sestra po struci, prošle je godine predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss Universe u Tajlandu, gdje je ušla među 30 najljepših djevojaka svijeta, što je bio jedan od najboljih hrvatskih plasmana posljednjih godina.

Miss Universe: 'Sport svoje vrste'

Za Lauru, Tajland je na kraju bio „sve samo ne pozornica, kostimi, šminke i frizure“, već „sport svoje vrste“ i predstavljanje Hrvatske pred cijelim svijetom. Kaže da za tako nešto treba „ostaviti srce na terenu“. Bilo je to iskustvo upoznavanja ljudi iz potpuno različitih kultura, izlazak iz zone komfora, suočavanje s pritiskom i na kraju upoznavanje sebe u novim okolnostima.

Definitivno bi se opet okušala u takvoj prilici, jer bi, kako kaže, „tad točno znala što promijeniti i kako se ponašati da rezultat bude još bolji“. A takvu priliku sada ima Antea Mršić, aktualna Miss Hrvatske, koja je nedavno otputovala u Puerto Rico, gdje će se 24. studenoga natjecati za titulu Miss Universe. Laura je s Anteom u kontaktu, dala joj je „sve potrebne savjete i informacije“, a ostatak je na njoj. „Uvijek kažem, koliko daš toliko ćeš i dobiti. Svakako želim joj svu sreću i da Hrvatska ponovno zablista!“, poručila je Laura uzbuđeno.

Od piste do bolničkog hodnika: Laurin povratak

Proteklih dvanaest mjeseci za Lauru je bilo turbulentno, ali u pozitivnom smislu. S jedne strane, kaže da ne može točno imenovati što se promijenilo, ali s druge, „sve je potpuno drugačije“. Najavila je i „nekoliko noviteta koje će javnost uskoro saznati“. Iako više nije u modnom svijetu kao prije, još uvijek joj se zna dogoditi da je ljudi prepoznaju na ulici, što joj je jako drago jer zna da su „taj trud i zalaganje ipak bili vrijedni“.

Od manekenstva se pomalo distancirala jer, kako kaže uz smiješak, „više nisam u gabaritima manekenke“, a „dala sam si oduška i previše mi se sviđaju mamini recepti“. Nakon Tajlanda i glamura, Laura se vratila na svoje staro radno mjesto – na Hitnu u dubrovačku bolnicu. Iako ta promjena nije bila lagana, Laura zadovoljno priča kako to nije bio šok, već joj je nevjerojatno vratiti se godinu dana unatrag, pogledati stare slike i čestitati si.

Naravno, rad na Hitnoj nosi svoje izazove – naporne dvanaestosatne smjene, veliki stres i neizvjesnost. No, Laura svoj posao i dalje voli: „Oduvijek je bilo napora i stresa, sad je samo dodatno opterećenje nad cijelim sustavom jer je kadar nedostatan, a ljudi sve više idu liječnicima.“

Svadba iz snova? Polako, ali sigurno!

Unatoč svim obvezama, Laura pokušava organizirati vjenčanje sa zaručnikom Filipom Vujičićem, profesionalnim košarkašem koji igra za riječki klub KK Kvarner, s kojim je u vezi od 2023. godine. Ipak, nije im lako. „Najiskrenije, obzirom da sam trenutno na više 'fronti', jedva se stižemo baviti vjenčanjem. Malo se uhvatimo, pa malo uzmemo pauzu. Ne bojim se, organizirat će se sigurno“, uvjereno govori Laura, a vjenčanje bi trebalo biti na proljeće iduće godine. Još je ostalo posla, ali ne želi da joj to stvara stres, jer će im „to biti najbolji dan u životu pa se tako ponaša i prije nego se dogodi“.

Kada je u pitanju vjenčanica, Laura je još uvijek neodlučna. „Još se borim između onog da želim biti princeza i onog da želim biti jednostavna i elegantna. Vidjet ćemo možemo li zadovoljiti obje želje“, ostaje tajanstvena. Nakon vjenčanja, treba isplanirati i zajednički život, što također nije jednostavno. „Za sada ostajemo tu u Dubrovniku, ali obzirom da je i zaručnikom posao nepredvidiv nikad ne možemo biti sigurni“, otkrila je Laura, koja je inače iz Zadra, ali ne bi išla iz Dubrovnika.