GTA VI Soundtrack: Procurio popis pjesama, zvuči brutalno!

Zabava

Fanovi Grand Theft Auta VI su u ekstazi! Samo nekoliko dana prije izlaska dugoočekivane igre, koja stiže 19. studenog, na društvenim mrežama su isplivale fotke i videi vinilnog izdanja soundtracka. Potvrđena je puna lista od 34 pjesme raspoređene na dva vinila.

Glazba je osmišljena da savršeno uhvati energiju i atmosferu Vice Cityja i Leonide, fiktivnih lokacija u igri. Uostalom, Grand Theft Auto franšiza ima dugu tradiciju da igračima uvijek donese svježu glazbu i predstavi nove glazbene supkulture, tako da nismo ni sumnjali da će i ovaj put to biti tako. Očekivanja su, budimo iskreni, ogromna!

Album će biti dostupan kod nekoliko trgovaca, a fora je što će svaki trgovac ponuditi ekskluzivno vinilno izdanje s jedinstvenim dizajnom i posterom.

Osim samog soundtracka, igra će imati i nekoliko radio postaja, koje će voditi i kurirati face poput Bad Bunnyja, Lane Del Rey, Morgana Wallena, Trine i Trick Daddyja, Burna Boya i Robyn. To je tek prava poslastica, zar ne?

Sad još samo da dočekamo 19. studeni i bacimo se na igranje i slušanje! Koji ste vi tim – jurcanje po gradu uz nove hitove ili chillanje uz radio postaje koje vode vaši omiljeni izvođači?