RTL-ova faca u podcastu: Kristina Čirjak ima novu avanturu!

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Nagrađivana novinarka i urednica RTL-a Kristina Čirjak, poznata po svom reporterskom radu i angažmanu na društveno važnim temama, uskače u podcast svijet! Pridružila se ekipi popularnog zdravstvenog podcasta Vox Medicus, koji je u kratkom vremenu privukao veliku pozornost publike. Nakon godina pred televizijskim kamerama, Kristina je s kolegicama odlučila udružiti snage u formatu koji obećava dulje, otvorenije i sadržajnije razgovore o stvarima koje su nam svima bitne u svakodnevnom životu.

Zašto baš podcast?

Kristina, koja je tijekom karijere izvještavala o svemu – od posljedica razornih potresa i elementarnih nepogoda do socijalnih problema i izazova zdravstvenog sustava – kaže da joj je ovaj novi profesionalni izazov nekako prirodan nastavak. Podcast prati od prve epizode, i to zbog podrške bivšim kolegicama Tomislavi Vucelić i Nikolini Ćosić, ali i zbog njihova profesionalnog pristupa i interesa za zdravstvene teme. „Osim što izvještavam o socijalnim temama i elementarnim nepogodama, bavim se i zdravstvom te sudjelujem na različitim konferencijama i panelima posvećenima zdravstvenom sustavu, zdravlju pacijenata i ulozi medija. Zato se naša suradnja nekako sama nametnula”, otkrila je Kristina.

Prva epizoda razbija tabue

Za svoj vatreni debi u podcastu, Kristina je odmah zaronila u vruću temu koja posljednjih godina izaziva sve veći interes – debljina kao ozbiljan zdravstveni problem. Njezin gost bio je primarijus Domagoj Vergles, specijalist opće i subspecijalist abdominalne kirurgije, koji se, između ostalog, bavi i kirurškim liječenjem pretilosti. Razgovarali su o svemu, od mogućnosti kirurškog liječenja do operacijskog smanjenja želuca, zahvatu koji mnogima može doslovno promijeniti život. Nisu zaobišli ni predrasude koje prate osobe s pretilošću, kao ni važnost stručnog pristupa liječenju. „Prije snimanja prvog podcasta nije bilo treme, iako je riječ o znatno drukčijem formatu od televizijskog. Razgovori traju dulje i znatno su opušteniji. Vjerujem da će takva biti i ova epizoda”, ističe novinarka. Zvuči kao nešto što se ne propušta, zar ne?

Prednosti opuštenijeg formata

Upravo tu mogućnost da se složene medicinske teme sagledaju iz više kutova, uz dovoljno vremena za objašnjenja i argumentiranu raspravu, Kristina vidi kao najveći plus novog angažmana. „Zdravstveni sustav nije nešto što se tiče samo zdravstvenih djelatnika. Svi smo njegov dio, a svakodnevno svjedočimo brojnim problemima. Međutim, ima mnogo pozitivnih tema i ljudi čiji se glas treba čuti i izvan ordinacija i operacijskih sala, u jednom ovakvom duljem formatu. To je ono što me čini sretnom”, poručuje. Dodaje da je super što postoje platforme koje daju prostor stručnim i argumentiranim razgovorima te potiču ljude da se više brinu o vlastitom zdravlju. Bravo, Kristina!

Ekipa s kojom je sve lakše

Dolaskom Kristine Čirjak, Vox Medicus nastavlja širiti svoj voditeljski tim, okupljajući novinarke koje, unatoč različitim putevima, povezuje dugogodišnje televizijsko iskustvo i zajednički interes za teme koje utječu na kvalitetu života. Iza cijelog projekta stoji Tomislava Vucelić, dugogodišnja televizijska novinarka, a pridružila joj se Nikolina Ćosić, još jedno poznato lice informativnog programa HRT-a, koja ovih dana iščekuje rođenje svog prvog djeteta. Podcast je do sada pokrivao stvarno hrpu tema – od prevencije i liječenja malignih bolesti, reproduktivnog zdravlja, neplodnosti i trudnoće, do autizma, mentalnog zdravlja i poremećaja spavanja. Cilj im je razbijanje predrasuda i zdravstvena edukacija o temama o kojima se inače rijetko priča. A kako Kristina i Tomislava dijele i akademske interese – obje su na doktorskom studiju – te se znaju godinama, ta dobra energija i međusobno razumijevanje sigurno će se osjetiti i u eteru. Tko je za bingeanje zdravlja?