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Koncert grupe Pips, Chips & Videoclips u Zaboku završio je naglo i prije vremena, i to ne zbog tehničkih problema, nego zbog prilično 'zanimljivog' ponašanja dijela publike. Frontmen Dubravko Ivaniš odlučio je prekinuti nastup nakon što su sletjele – pogađate – čaše s pivom!

Incident se dogodio taman kad je bend trebao odsvirati bis. Nekoliko čaša s pivom poletjelo je prema pozornici, a pivo se, naravno, prolilo po samoj pozornici i, što je još gore, po članovima benda. Dudu, očito izvan sebe, okrenuo se kolegama i kratko poručio: "Ajmo doma". A publici? "Fuck off!", i to je bio kraj glazbene večeri.

Snimke ovog koncerta odmah su se razletjele društvenim mrežama, a reakcije su, očekivano, podijeljene. Dok jedni Ivaniševu reakciju smatraju pretjeranom, drugi kažu da je bila sasvim normalna.

Jedan od komentara s Facebooka usporedio je Dudua s Iggyjem Popom, koji je podnosio pljuvačku kao znak punkerskog obožavanja. Komentator, iako prati i cijeni bend od početka karijere, priznaje da ga je ovo iznenadilo, ali dodaje da su čaše mogle biti opasne pa razumije ako se netko osjetio ugroženim.

Drugu stranu priče sažima komentar koji jednostavno kaže: "Normalno da je čovjek popizdio." Tko je tu u pravu, bend ili ekipa koja ga je 'zalila'? Što vi mislite, je li pretjerano prekinuti koncert zbog bačenih čaša ili je Iggy Pop ljestvicu postavio previsoko za naše rokere?