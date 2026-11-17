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Michael J. Fox, glumac kojeg svi znaju kao Martyja McFlyja, nije netko koga često viđamo u javnosti, ali u subotu napravio je iznimku! U New Yorku se pojavio sa suprugom Tracy Pollan i njihove tri kćeri na humanitarnoj večeri koju organizira njegova zaklada.

Na događaju je obitelj pozirala zajedno, a s njim su bile supruga Tracy, s kojom je u braku još od 1988., te njihove kćeri: 25-godišnja Esmé i 31-godišnje blizanke Schuyler i Aquinnah. Prava obiteljska podrška na djelu!

Okupili su se povodom 26. izdanja humanitarne večeri pod nazivom “A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's”, koju organizira Zaklada Michaela J. Foxa. Program je vodio komičar Denis Leary, a publiku su zabavljali glazbenik John Mayer i komičar Tom Papa.

Fox se s Parkinsonovom bolešću bori već 35 godina – prve je simptome primijetio 1991., a dijagnozu je javno obznanio 1998. Nakon toga, posvetio se podizanju svijesti o bolesti i skupljanju love za istraživanja. Danas je njegova zaklada jedna od najjačih u financiranju istraživanja Parkinsonove bolesti. Stvarno je inspiracija, nema što!

Njegova supruga Tracy pohvalila je rad zaklade i napredak koji su postigli. „Slavimo sve koji su s nama radili više od 20 godina. Prikupljene su nevjerojatne svote novca koje odlaze izravno znanstvenicima kako bi mogli raditi sve što je potrebno za pronalazak lijeka. Zaista vidimo velik napredak“, izjavila je.

Prije ovog izlaska, Fox se u javnosti pojavio u rujnu 2026. na dodjeli Emmy nagrada, gdje je dobio humanitarnu nagradu Bob Hope za svoj doprinos borbi protiv Parkinsonove bolesti. Tada ga je publika pozdravila ovacijama, a glumac je u super emotivnom govoru objasnio kako se njegov pogled na bolest mijenjao. „S vremenom sam shvatio da prihvaćanje Parkinsonove bolesti ne znači da joj se moram predati. To samo znači da trebam učiniti sve što mogu za ljude koji žive s tom bolešću“, poručio je. Eto, to je pravi stav, zar ne?