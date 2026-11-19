Poznati

Jesu li misice i dalje 'ono nešto' ili je to prošlost? Upravo smo se prisjetili čak petnaest ljepotica koje su ponosno nosile titule i predstavljale Hrvatsku na svjetskim natjecanjima.

Od legendarne Fani Čapalije, pa sve do Laure Gnjatović, prisjetili smo se petnaest hrvatskih ljepotica.

Jedna od tih petnaest cura bila je doslovno nadomak svjetske krune!