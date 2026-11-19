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Zar je moguće da se Ivka sinoć konačno srela sa sinom Petrom, a umjesto suza radosnica dobili smo totalnu zbunjenost? Da, upravo tako! Njihov prvi susret prošao je sve samo ne idilično, jer Ivka se baš i nije uspjela povezati s Petrom, a njegov ‘specifični’ humor samo je dodatno zakomplicirao stvari. Pa zar ne može jedna obiteljska drama proći bez dodatnih zapleta?

No, ne brinite, ima i onih koji su Petrom oduševljeni! Vinko je, pak, totalno pao na novog rođaka. Vinka su oduševili njegovi vicevi, a otkrili su i da dijele jednu ‘sitnicu’ – Hashimoto. Eto, to se zove neočekivano povezivanje!

Zaglave će, naravno, uzburkati i vijest o novom županu, što je neke mještane totalno razveselilo, dok su drugi ostali u šoku. Milica se ne skriva oduševljenje, dok su Anđela i Martin ostali zatečeni, doslovno u šoku. U međuvremenu, Vesna i Aljoša pokušavaju na sve načine spriječiti Stanislava da ide kod Ivke. Pitamo se, što li se to tamo kuha?

Dok se u gostioni slavilo izbor novog župana, Matija je uhvatila priliku za ozbiljan razgovor s Martinom. Priznala mu je da joj je žao što su neke stvari među njima otišle predaleko. Epizoda je dostupna na Nova Playu.