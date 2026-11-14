Marko Kutlić tetovažom odao počast Kristianu Perišu

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Pjevač Marko Kutlić odlučio je trajno obilježiti sjećanje na Kristiana Josipa Periša, čija ga je smrt potresla.

Iako se Kutlić i 32-godišnji Periš nisu poznavali osobno, vijest o Kristianovom preranom odlasku potresla ga je. Na oba zapešća istetovirao je Perišine riječi.

Na jednoj ruci tako stoji snažna poruka "Ako možeš – moraš", a na drugoj, kao njezina logična nadopuna, "za one koji ne mogu". Kutlić je fotografije svojih novih tetovaža podijelio s pratiteljima na Instagramu, objasnivši da mu nije bilo dovoljno da sve ostane samo na prolaznim riječima. "Neka ostane na koži. Zauvijek", napisao je, jasno dajući do znanja koliko je ova gesta iskrena i važna za njega.

Periš je tu rečenicu izgovorio u kontekstu svog rada s osobama s invaliditetom. Kutlić je istaknuo da će ga ove istetovirane rečenice stalno podsjećati na način na koji i sam želi živjeti: "zahvalno, hrabro i za čovjeka pokraj sebe". To je prava lekcija iz suosjećanja, složit ćete se!

Pjevač je pozvao pratitelje da dođu na zagrebački Cvjetni trg kako bi osam minuta šutnje odali počast Perišu.

Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u dobi od 32 godine. Zbog sumnje na teško ubojstvo, četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a kazneni postupak je još uvijek u tijeku.

Tko kaže da se trajne uspomene ne mogu nositi na koži? Mi mislimo da je Marko ovime pokazao veliko srce – a vi, biste li vi tetovažom obilježili sjećanje na nekog koga niste ni poznavali?