Nogomet? Ma dajte, molim vas! Evo što smo gledali kad nam nije bilo do Vatrenih tog četvrtka!

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Tog četvrtka, 12. studenog, dok je Nova TV bila u totalnom nogometnom ludilu zbog utakmice Engleska – Hrvatska u sklopu UEFA Lige Nacija, drugi su kanali nudili pravi TV maraton za sve one kojima lopta nije bila na prvom mjestu. Ako ste tada preskočili Dnevnik i uvodne emisije, evo što ste mogli uhvatiti.

Na HRT-u 1 večer je započela popularnom "Potjerom" u 18:06, idealno za zagrijavanje moždanih vijuga. Nakon informativnih emisija, u 20:15 je bio talk show "Ponovno zajedno: Crno - bijeli svijet", a u 21:17 dokumentarna serija "Navučeni - znanost o ovisnosti". Za one koji su pratili aktualne teme, večer je završila emisijom "Otvoreno" u 22:15.

HRT 2 je imao nešto za dušu: "Modernu odisejadu Richarda E. Granta" u 20:14, a potom pravu poslasticu u 21:06 – premijeru hvaljenog bosanskohercegovačkog filma "Praznik rada". Kasno navečer, u 23:05, "Baptiste" je nudio dozu kriminalističke napetosti.

Na RTL-u su u 20:15 išle "Divlje pčele", a u 21:25 reality o putovanju. Nakon "RTL Direkta" u 23:00, u 23:40 slijedio je triler "Đavolji odvjetnik".

RTL 2 je bio raj za krimi fanove. Već u 18:40 počinjale su serije, a dvije epizode hit serije išle su u 20:10 i 21:15. Za opuštanje su bili "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

Doma TV je bila puna akcije i napetosti. Dvije epizode serije o mornaričkoj policiji išle su u 18:00 i 18:55, a dvije epizode FBI serije u 19:55 i 20:45. Noć je završila krimi serijama od 21:35 do 23:20.

Ako vam ni to nije bilo dosta, na Star Moviesu ste mogli u 18:00 uhvatiti romantičnu dramu "Kuća na jezeru" s Keanu Reevesom i Sandrom Bullock, a u 20:05 "Batman zauvijek" s Valom Kilmerom. Za triler s Hughom Jackmanom i Jakeom Gyllenhaalom, u 22:35 je bio film "Zatočene". HTV 3 je u 22:22 ponudio iransku dramu "Gdje je prijateljeva kuća?" redatelja Abbasa Kiarostamija.

Stvarno se nudilo svega, zar ne? Jeste li tog četvrtka ipak "visili" pred ekranima i pratili Vatrene ili ste se bacili na neki od ovih filmskih i serijskih maratona?