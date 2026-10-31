Ella Dvornik najavila izložbu crteža: Hoće li nas iznenaditi umjetničkim talentom?

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Influencerica Ella Dvornik objavila je pravu poslasticu na Instagramu: datum za njezinu prvu, ali baš prvu, izložbu crteža je – već dogovoren! Tko bi rekao da je influencerica u duši i umjetnica? Prvotno je Ella planirala samo dogovoriti izložbu do kraja mjeseca, ali čini se da se situacija zakuhala i ubrzala nakon što je pričala s jednim brendom o prodaji reprodukcija njezinih radova. A pošto je do tog velikog događaja ostalo, kako kaže, malo vremena, Ellu sad čeka prava jurnjava i nekoliko ultra užurbanih dana. Zvuči kao plan za idući tjedan, jel’ tako?

Priznala je da joj je inspiracija za crtanje sinula nakon što je stavila točku na pisanje svoje knjige. Izgleda da je osjećala takvu nezaustavljivu energiju da je ambicioznije prionula crtanju nego što je ikad zamislila! Završila sam knjigu i osjećala sam se nezaustavljivo, otkrila je Ella na Instagramu, gdje je iskreno podijelila da joj neki dani donose cijelu hrpu novih ideja, dok joj se drugi put baš nijedna ne sviđa. Ma, tko to ne poznaje? Jednom se čak, našalila se, toliko udubila da je zaboravila bojati – klasični umjetnički zaborav, valjda!

Dok je razgovarala s brendom o prodaji tih famoznih reprodukcija, usput je, onako spontano, pitala mogu li usput organizirati i izložbu. Zamislite iznenađenje kad su joj potvrdili, i to s već dogovorenim datumom! A budući da vremena za pripreme i nema baš napretek, Ella je najavila da će idućih tjedan dana raditi punom parom. Iako već ima nacrtano more radova, ne želi se ograničiti na početne zamisli. Naprotiv, planira i dalje vrijedno stvarati, pa će poslije, s odmakom, odabrati ono što joj se čini najzanimljivijim. Puštam da izlazi sve što izlazi iz mene, s povjerenjem da ću na kraju od svega toga uspjeti odabrati ono najzanimljivije, objasnila je svoju umjetničku filozofiju.

Iako je priznala da nema formalno umjetničko obrazovanje ni neko posebno tehničko znanje – hej, i veliki umjetnici su počinjali bez akademije, zar ne? – Ella Dvornik želi publici pokazati svoje ideje, metafore i poruke. Kaže da će se potruditi da crtežima zabavi oči posjetitelja dok budu prolazili izložbom. Točan datum još uvijek drži u tajnosti, ali je najavila da će sve detalje otkriti za samo nekoliko dana. U međuvremenu, lukavo je pitala pratitelje što bi još, osim samih crteža, voljeli vidjeti i doživjeti na njezinoj izložbi. Znači li to da nas čeka neka interaktivna ludnica ili možda neka genijalna instalacija? Kakve su vaše ideje, što mislite da Ella točno kuha?