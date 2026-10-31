Plešemo u subotu! Znamo tko će (ne)zablistati na podiju i tko sjedi u žiriju!

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U subotu, 31. listopada, u 20.15 na Prvome programu HRT-a kreće spektakl 'Ples sa zvijezdama'! Barbara Kolar i Duško Ćurlić preuzimaju voditeljske palice.

U emisiji 'Kod nas doma' u petak, 30. listopada, saznali smo i preostale članove žirija koji će ocjenjivati sav trud (i znoj!) naših zvijezda. Danieli Trbović i Damiru Horvatinčiću pridružuju se Mihaela Devald Roksandić i Robert Schubert. Hoće li biti strogi kao baka kad vidi mrlju na tepihu ili popustljivi kao teta na rođendanu? To tek trebamo vidjeti.

A tko će zapravo stati na crtu i pokušati nas uvjeriti da ima smisla za ritam? U prvoj emisiji gledat ćemo čak deset plesnih parova! Spremni za listu? Tu su pjevačica Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec, glumica Lana Ujević Telenta s Gordanom Voglešom, radijski voditelj Marko Bratoš i Tina Walme, pjevač Alen Đuras i Paula Tonković, te televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin s Vedranom Sragom. Modni dizajner Ivica Skoko u plesu će se boriti s Rebeccom Krajnović, dok će gimnastičarka Christina Zwicker pokušati osvojiti podij s partnerom Patrikom Seretinom. Vlogerica Ema Luketin pleše s Mateom Cvenićem, a HRT-ov tim predstavljaju reporter Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić te urednik i voditelj Ivan Dorian Molnar s Tamarom Despot. Puno je tu lica, neka poznata, neka malo manje, ali svi s istim ciljem – izbjeći ispadanje u prvoj rundi!

Iza kulisa, za cijeli ovaj show brinu se i brojni profesionalci. Koreografiju potpisuje Igor Barberić, za svjetla je zadužen Marko Foretić, projekt vodi Tomislav Štengl, kostimografiju Nina Kušan, režiju Mario Vidosavljević, scenarij Alen Đurica, a urednica je Gordana Škaljac Narančić. Tim iz snova, rekli bismo!

Jeste li spremni za novu dozu plesne groznice? Koga vi tipujete za pobjedu?