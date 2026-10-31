Ćorluka tetovirao, pa skinuo, a kako danas izgleda bujna Iva?

Poznati

Vedran Ćorluka, naš poznati nogometaš, prije gotovo dvadeset godina bio je zaljubljen u studenticu Ivu Buzov. Sjećate se da je, iz velike ljubavi prema tadašnjoj djevojci, studentici Ivi Buzov, na tijelo stavio njezino ime? E, pa, ljubav, kao što to često biva, imala je svoj rok trajanja, a s njom je, naravno, otišla i tetovaža.

Njihova romansa buknula je davne 2007. godine, a par je uživao u strastvenoj vezi pune tri godine.

Danas, skoro dva desetljeća kasnije, priča o Ivi Buzov ponovno je vruća. Razlog je njezin izgled. Danas, kako se navodi, izgleda potpuno drugačije. Kažu da izgleda "potpuno drugačije", iako, budimo iskreni, onaj "bujni" epitet bi se i dalje mogao primijeniti, samo možda u nekom novom izdanju. Prava transformacija!

Znamo da su prekidi bolni, a uklanjanje tetovaža vjerojatno još bolnije. Ali, hej, barem je ostala priča za unuke!