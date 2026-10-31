Jadranka Matković o povišici mirovine: Šest eura? Pa tko to ne bi potpisao!

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Glumica Jadranka Matković, koju mnogi pamte kao Rebeku Palisander iz „Nad lipom 35“, otvoreno je progovorila o svom životu u domu za starije i nemoćne osobe. Unatoč zdravstvenim poteškoćama koje joj otežavaju kretanje, glumica ne miruje – duh je, čini se, jači od tijela.

Njezina svakodnevica danas je ispunjena društvenim mrežama, gdje prati rasprave o književnosti, kazalištu i filmu. „Od dana do dana ja svoj život već programiram, na dugi rok nikako,“ otkrila je, što iskreno, zvuči kao planiranje rasporeda za svaki vikend, samo malo više „hardcore.“

Činjenica da živi u domu za starije nimalo je nije spriječila da se vrati pred kamere. Nedavno je sudjelovala u snimanju nizozemske koprodukcije „De Camino“ u prekrasnoj Lici, čijom je prirodom, kaže, bila oduševljena. Nadamo se da je „De Camino“ samo početak novih angažmana, jer kad si jednom glumac, gluma te valjda nikad ne pusti. Kazališne daske još je čekaju, sigurni smo.

Ipak, jedna tema joj je posebno prirasla srcu: položaj umirovljenika. Redovito prati informativne emisije i saborske rasprave, a posljednje povećanje mirovine, iskreno rečeno, ostavilo nas je bez teksta. „Koliko znam, povećana mi je za otprilike šest eura,“ rekla je Matković. Šest eura, ljudi! Za to danas jedva kavu dobiješ, i to ako je neka akcija u dućanu.

Na pitanje je li takvo povećanje ponižavajuće nakon desetljeća uspješne karijere, Jadranka je bez dlake na jeziku odgovorila: „Mislim da jest, ali ja više nemam snage stalno se boriti s takvim stvarima.“ I razumijemo je. Nema smisla da se jedna glumica koja je život dala kulturi mora boriti za šest eura povišice. Dovoljno je što mora živjeti u sustavu koji takve „povišice“ uopće nudi.

Jadranka, naravno, cijeni i poštuje sve one koji se aktivno bore za prava umirovljenika i spominje višegodišnja čekanja na „trinaestu mirovinu.“ Upozorava na sve veće troškove života i ističe posebno težak položaj umjetnika. „Mirovine samostalnih umjetnika su mizerne,“ ističe, dodajući da „imamo jedva 500 i nešto eura crkavice, a neki su ljudi išli u mirovinu i s 300 eura.“ Mnogi umjetnici, nakon cijelog života posvećenog kulturi, osjećaju se zaboravljeno. Stvarno, kaj je to?

Šest eura povišice, život u domu za starije, borba za opstanak i duša umjetnika koja ne odustaje. Koliko je vama porasla mirovina?