Ki Klop rasturili Tvornicu kulture: Najveći koncert dosad i totalni show!

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Sinoć je Tvornica kulture bila centar disco-pop svemira! Zagrebački trio Ki Klop održao je svoj najveći samostalni koncert dosad i, budimo iskreni, totalno su razvalili.

Rasprodana dvorana je dokaz da ekipa zna što radi, a . Nije to bio samo običan koncert – Ki Klop su priredili pravi audiovizualni spektakl, pa je publika osim ušima uživala i očima.

Večer su genijalno otvorili splitski RØLØ, koji su publiku zagrijali baš kako treba i pripremili teren za eksploziju ritmova. Ako niste, pa... stvarno ne znamo što čekate!

Ki Klop nam je sinoć jasno dao do znanja da su tu da ostanu i da rasturaju! Mi se već sad pitamo gdje je idući party? Što vi kažete, je li ovo bio njihov najbolji show dosad?