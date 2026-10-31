Maja Šuput nasmijala studio: Zato sam se i rastala...

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Maja Šuput ponovno je pokazala da joj ne nedostaje smisla za humor. Nova epizoda 'Supertalenta' donosi trenutak koji bi mogao postati jedan od najzabavnijih dijelova epizode, a Maja je svojim duhovitim komentarima nasmijala žiri i publiku.

Naime, pred žiri je stao glazbenik koji se može pohvaliti nastupima na svadbama poznatih faca, uključujući vjenčanja Severine te Franke Batelić u Balama. I upravo je spominjanje Bala potaknulo Maju da se ubaci u razgovor i iznenadi sve prisutne.

I ja sam se udala prvi, mislim zadnji put u Balama, izjavila je Maja, na što joj je natjecatelj otkrio da je trebao zasvirati i na njezinoj svadbi. Tu se u razgovor uključila i Martina koja je dobacila: Ali sam zato ja pjevala!

Naravno, Maja joj nije ostala dužna i bez oklijevanja je uzvratila: A da, zato sam se i rastala, našalila se, izazvavši gromoglasan smijeh. Maja je zatim nastavila u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu, osvrćući se na situaciju:

Nisam znala da ste mi trebali svirati, ali evo možda da jeste možda bih ja još bila u braku, a ovako tko mi je pjevao dobro i da sam toliko bila u braku, poručila je pjevačica uz smijeh. Ova scena iz emisije koja će se emitirati u nedjelju, 1. studenoga, na Novoj TV, mogla bi biti jedan od najzabavnijih dijelova epizode.