Olivia Wilde: Od drame na setu do holivudskog povratka! Evo kako joj je uspjelo

Zabava

Sjećate se 2022. i distopijskog trilera „Don’t Worry Darling”? Glumica i redateljica Olivia Wilde tada je bila u centru pažnje, ali nažalost, ne zbog dobrih stvari. Kritičari su bili podijeljeni, tabloidi su se raspisali o svemu i svačemu, a glavna tema su bile navodne svađe između Olivije i glavne zvijezde filma, Florence Pugh. Kao da to nije bilo dovoljno, na internetu su je razvlačili i zbog veze s pop zvijezdom Harryjem Stylesom, koji je u filmu imao sporednu ulogu, a koja je u međuvremenu završila.

Press turneja za „Don’t Worry Darling” donijela je i pojačano preispitivanje njezinog prekida 2020. s dugogodišnjim partnerom Jasonom Sudeikisom, s kojim ima dvoje djece. Uglavnom, drama na sve strane! Ali, ove godine, priča je totalno drugačija.

Kako je Olivia Wilde preokrenula stvari?

Prvo, film „The Invite”, koji je režirala i u njemu glumila, postao je jedan od neočekivanih hitova godine. Ta bolno pronicljiva domaća seks-komedija Nakon toga je, s, kako kažu, „ukusnim učinkom”, odigrala ulogu seksualno dominantne i manipulativne zvijezde umjetničkog svijeta u filmu „I Want Your Sex” redatelja Gregga Arakija. A godinu zaokružuje malom, ali pamtljivom ulogom ljutite, odbačene ljubavnice u nadolazećem filmu „Behemoth!” u kojem glumi Pedro Pascal, a režira Tony Gilroy.

Sve to samo pokazuje da Olivia nije samo preživjela, nego i procvjetala! U nedavnom razgovoru, Olivia, koja ima četrdeset i dvije godine, otkrila je što se dogodi kad dotakneš dno i kako je dramatično preokrenula stvari u svom poslu i životu. A njezin recept je, rekli bismo, prilično jasan.

1. Promijeni perspektivu, pogotovo kad je riječ o glumi

Olivia je otkrila da ju je redateljska stolica oslobodila pritiska da uvijek bude idealna naivka koja izrasta u idealiziranu žensku likovicu u bilo kojem filmu. Sada uloge bira iz puno „znatiželjnijeg mjesta”. Iako nije sama primijetila, netko joj je ukazao na to da su sve tri uloge koje je glumila ove godine, u filmovima „The Invite”, „I Want Your Sex” i „Behemoth!”, zapravo prilično napete na različite načine. Objasnila je kako joj je lik u „I Want Your Sex” bio na potpuno suprotnom kraju spektra ženstvenosti od lika u „The Invite”, unatoč tome što se oba filma bave idejom seksa, seksualnosti, želje i erotike, ali iz dvije potpuno različite perspektive.

2. Prihvati četrdesete kao novo buđenje

Olivia je otkrila da joj je četrdeseti rođendan, koji je bio prije nekoliko godina, donio nevjerojatnu promjenu. Odjednom se osjećala prisutnijom u svom tijelu i povezanijom sa svojim samopouzdanjem i seksualnošću nego ikad. To je totalno suprotno od onoga što su nam godinama „servirali” – da tad sve počinje propadati, da je manje prilika za karijeru, za istraživanje identiteta i seksualnosti. Ali, ona kaže da su joj sve žene koje poznaje, od četrdesetih do sedamdesetih, govorile: Ma ne! Tada zaista shvatiš sebe. To je, priznaje, „fenomenalno cvjetanje” koje se događa i donosi veću iskrenost prema sebi. Upravo ta znatiželja ju je, kaže, privukla istraživanju seksa i identiteta na različite načine, pogotovo kroz komedije, jer je dobro smijati se tim stvarima.

3. Pronađi humor u svemu, pa i u seksu

Olivia se slaže da u seksu ima nečeg inherentno smiješnog, čak štoviše, kaže da je „hilariozan”. Smatra da je sve o čemu ne pričamo na neki način smiješno. Isto tako pronalazi humor u ljudima koji se „grčevito drže” stvari u životu. Prisjetila se snimanja filma „Booksmart” i stresa iz srednje škole oko fakulteta i postignuća. Intenzitet tog stresa joj je sada vrlo smiješan, kao i ideja visokih emocionalnih uloga u situacijama niskih uloga. To je ono što je nasmijava.

4. Prepoznaj polaganu eroziju sebe i dopusti si promjene

Razmišljajući o likovima iz „Booksmart” i Angeli iz „The Invite”, Olivia je primijetila kako bi djevojke iz „Booksmart” bile užasnute Angelom koja je žrtvovala karijeru zbog braka i djece. Iako Angela ne misli da je to učinila iz tih razloga, Olivia opisuje kao sporo nestajanje sebe koje se događa kroz osjećaj dužnosti. Angela je suptilno pripisala odgovornost za tu eroziju svom suprugu Joeu, kojeg je glumio Seth Rogen, ali to je zapravo bila njezina odluka da žrtvuje vlastite snove kao umjetnica. Molly i Amy iz „Booksmart” bi bile zgrožene time, ali Olivia dodaje da će se i one suočiti s tim kompromisima u životu.

Ona sama, priznaje, nije doživjela naglo shvaćanje što je sve dala, ali se „zasigurno preusmjerila”. Posebno je s trideset i pet godina počela režirati filmove, i osjećala se kao da je odjednom okrenula brod u drugom smjeru. Imala je paniku jer nije išla na filmsku školu i nesigurnost zbog nedostatka tradicionalnog obrazovanja. Ali anksioznost s kojom se svi suočavaju kada razmišljaju o promjeni je osjećaj: Smijem li ja ovo raditi? Imam li dopuštenje? Sjeća se inspirativnog govora Nore Ephron: Imala sam četiri karijere i tri muža. Možete se predomisliti. Ta ju je rečenica, kaže, oslobodila. Nije fer što se očekuje da se cijeli identitet definira do 24. godine. Tko nam je to nametnuo? Jer, budimo iskreni, nitko se s 24 nije skroz skužio, zar ne?