Od vampira do superšpijuna? Robert Pattinson navodno glavni kandidat za novog Jamesa Bonda 007!

Zabava

Svijet filma bruji o jednoj, poprilično šokantnoj, vijesti: Robert Pattinson, onaj vampir zbog kojeg su se topile tisuće srca u Sumrak sagi, navodno je glavni favorit za ulogu novog Jamesa Bonda! Američki mediji šire priču da je četrdesetogodišnji britanski glumac već prošao tajnu audiciju, takozvani screen test, i da su mu ponuđeni daleko bolji uvjeti ugovora od ostalih kandidata. Navodno mu je ponuđen ugovor za tri filma, uz honorar koji je, naravno, viši od onog što su dobili njegovi rivali, Josh O’Connor, Jack Lowden i Callum Turner. Iako službene potvrde još nema, vibra je jaka!

Za one koji su, možda, živjeli ispod kamena: James Bond, poznat i kao 007, je legendarni tajni agent britanske špijunske službe MI-6, lik koji je stvorio pisac Ian Fleming 1953. Sad se traži netko tko će preuzeti tu prestižnu ulogu.

Od vampira do Batmana: Evolucija koja obara s nogu

Pattinsonova karijera je prava filmska priča o transformaciji! Sjećate se Cedrica Diggoryja u filmu Harry Potter i Plameni pehar iz 2005.? E, pa to je bio tek početak. Onda je došao 2008. i Sumrak saga, gdje je kao vampir Edward Cullen postao globalna teen senzacija. Tko bi rekao da će se s godinama pretvoriti u mračnog viteza Gotham Cityja? U filmu Batman iz 2022. pokazao je da je itekako sposoban nositi glavnu ulogu u velikoj franšizi, a nastavak filma je već u planu. Svojim mladim fanovima čak se i šalio u nedavnom intervjuu, govoreći: „Ja sam Gen Z.“ To je taj duh!

Redateljska elita ga obožava, a on voli mijenjati glas i kožu

Nije ni čudo što su producenti Bonda bacili oko na njega. Pattinson je radio s impresivnom listom redatelja, pravih umjetničkih genijalaca! Tu su Christopher Nolan, Werner Herzog, David Cronenberg, Safdie braća i Robert Eggers. Štoviše, surađivao je i s redateljem Bongom Joon Hom na SF filmu Mickey 17. On je tip glumca koji se totalno predaje ulozi, mijenja ne samo izgled nego i glas, način govora i cijelo držanje. Sjetite se samo kako je u animiranom filmu Dječak i čaplja Hayaoa Miyazakija posudio glas čaplji, zvučeći hrapavo kao da je pušač. To je bila totalna suprotnost njegovom uobičajenom imageu!

Misteriozni šarm za novog 007? Da, molim!

Ova godina mu je bila super uspješna, s nizom projekata koji su bili i popularni i hvaljeni od kritike. S Zendayom je glumio u The Drama, filmu o paru pred vjenčanjem, koji je zaradio impresivnih 134 milijuna dolara diljem svijeta. I to nije sve! Glumio je negativca Antinousa u Odiseji i voditelja kriminalističkog programa Chrisa Hansena u psihološkom trileru Prime Time. A sljedeći mjesec u kina stiže i Dina: Treći dio, gdje ima važnu ulogu. Zanimljiva je koincidencija da je redatelj tog filma, Denis Villeneuve, angažiran za režiju sljedećeg filma o Jamesu Bondu. To nam se nekako čini kao sudbina!

Pattinsonova najveća snaga leži u njegovoj jedinstvenosti. Misteriozan je, ne voli otkrivati previše o privatnom životu, bira neočekivane filmove i ima intenzivan glumački stil. Upravo zbog toga, mnogi se nadaju da bi mogao donijeti neku skroz novu dimenziju liku Bonda. Hoće li nam bivši vampir stvarno pokazati kako izgleda novi, moderni 007? Samo neka ponese sunčane naočale, za svaki slučaj, da se ne oslijepimo od sjaja!