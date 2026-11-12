Neda Parmać u 'Tko to tamo pjeva?': Je li iskustvo dovoljno za tajne glasove?

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Nova TV ovog petka, 13. studenog, u 20:20 donosi novu epizodu zabavno-natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“, a dan prije, u četvrtak, 12. studenog, dostupna je na Nova Play! U njoj će se s devet tajnih glasova i brojnim glazbenim zamkama suočiti Paula Čupić iz Župe dubrovačke. Njezin je cilj jasan – osvojiti maksimalnih 5.000 eura, i to od samog početka igre.

Paula je inače iz svijeta zdravstva i dermatologije, pa će joj prepoznavanje skrivenih pjevačkih talenata biti potpuno novi izazov. U studio stiže uz podršku supruga i kćeri, spremna da ide do samog kraja i ne zadovoljava se manjim iznosom. E, to volimo – kad netko zna što hoće!

Uz stalne paneliste Alku Vuicu, Luku Nižetića, Giannu Apostolski i Gorana Vinčića, Paulinoj potrazi pridružuje se i poznata pjevačica te članica grupe Feminnem, Neda Parmać. S bogatom glazbenom karijerom iza sebe, uključujući dva nastupa na Eurosongu i vlastitu školu pjevanja, Neda bi mogla biti ključna pomoć natjecateljici. Ipak, svi znamo da u ovom showu ni najiskusniji poznavatelji glazbe nisu imuni na zavaravajuće tajne glasove, što Nedi daje super moć, ali joj i otežava posao.

Pred Paulom je skupina kandidata koja krije devet različitih zanimanja: tu su Kuharica, Računovotkinja, Lutkar, Nogometna trenerica, Dispečer, Podcaster, Autorica slikovnica, Pedikerka i Učitelj gitare. Njihovo pravo pjevačko umijeće ostaje tajna sve do razotkrivanja, a Paula će morati pažljivo promatrati i slušati savjete panela kako bi donijela prave odluke koje direktno utječu na njezin novčani dobitak.

Hoće li Paulina intuicija i Nedino iskustvo biti dobitna kombinacija ili će ih tajni glasovi uspjeti odvesti na krivi put? Baš nas zanima hoće li Paula ostvariti svoj cilj.