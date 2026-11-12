Severina reagirala na smrt pacijenta u Klinici Sveti Ivan: "Ovo nije izolirani slučaj"

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Severina je na svom Instagramu, digla uzbunu povodom tragične smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koja se dogodila u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Nakon što su u medijima procurile šokantne informacije o postupanju medicinskog osoblja, pjevačica je izrazila je najdublju sućut obitelji preminulog. No, Severina kao Severina – nije se zaustavila samo na tome, već je podijelila i nekoliko recenzija klinike, sugerirajući da ovaj strašan događaj nipošto nije izoliran incident.

Njezin komentar bio je oštar i direktan, kao što smo od nje i navikli: "Čitajući recenzije o Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, ovo nije izolirani slučaj. Ljude su mučili, zlostavljali i nanijeli im traume za cijeli život, a ne znamo je li bilo još smrtnih slučajeva. Svim prisutnima u sobi, koji nisu spriječili one mamlaze, optužba za udruženi zločin. Ravnateljici otkaz i optužba za odgovornost!!! Obitelji najdublja sućut." Teške riječi koje jasno pokazuju što misli o cijeloj situaciji, bez ikakvog uvijanja.

U sklopu svoje objave, Severina je podijelila i apel građanske inicijative "Vrijeme za promjene", koja za 12. prosinca najavljuje veliki prosvjed upravo zbog Kristianove smrti.

Cijeli slučaj je, naravno, pod istragom. Četiri medicinska tehničara nalaze se pod sumnjom da su pri postupanju prema Perišu primijenili prekomjernu fizičku silu, što je, valjda se svi slažemo, apsolutno suprotno pravilima medicinske struke. Prema informacijama koje su prenijeli mediji, pacijent je bio vezan sigurnosnim remenjem, a u istoj prostoriji u kojoj se sve odigralo, bilo je prisutno i više zdravstvenih djelatnika. Iz opisa snimki, u sobi su se našle i liječnica te medicinska sestra, no oni za sada, barem tako stoji, imaju status svjedoka, a ne osumnjičenika.

Preliminarni nalaz obdukcije donio je još šokantnije detalje, otkrivši brojne ozljede. Među njima su prijelomi rebara i prsne kosti, te edem pluća i mozga. Iako se konačan uzrok smrti još uvijek utvrđuje, ove informacije bacaju tamnu sjenu na cijeli događaj i postupke osoblja.