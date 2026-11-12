Nova epizoda 'Kumova': Dražen Zečić gostuje u seriji, a u općini je zabava!

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Nova epizoda serije Kumovi emitira se u srijedu, 11. studenoga, od 20:15 na Novoj TV, a u njoj gostuje Dražen Zečić. Epizoda je dostupna i na Nova Play.

Janko i Anđela sretni su što Luce razmatra opciju da ipak angažira odvjetnika. Milica u zadnji trenutak pokušava okupiti mještane da dođu na radionicu o mukinjama kako bi opravdala EU financiranje projekta.

Stanislav se razboli, a Spomenka ga tetoši i liječi, no kad Sten zaspe, iskrade se i ode na zabavu u općinu. Iva Grabovčeva od Milice saznaje za Bracinu patnju života, Vedranu, pa se zabrine da je zato žalostan.