Što se krčkalo na TV-u u utorak 10. studenog? Od 'Potjere' do 'Istjerivača duhova'!

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Ako ste se u utorak, 10. studenog, pitali što pogledati na TV-u, ponuda je bila prilično šarolika. Od napetih serija do filmskih blokbastera, činilo se da je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Mi smo pročešljali program i evo što je bilo na meniju.

Na HRT-u 1 večer je tradicionalno započela s "Potjerom" u 18:09, koja uvijek drži pažnju, a nakon "Dnevnika 2" u 19:00, u udarnom terminu u 20:12 mogli smo pratiti dokumentarac "Ide auto: Mercedes". Večer se zaokružila domaćom serijom "Lijepe naše" i "Otvorenim" – klasičan izbor za ljubitelje domaćeg.

HRT 2 je imao nešto malo drugačije. U 20:15 emitirana je dokumentarna serija "Otkrivanje: Skrivene opasnosti od klimatskih promjena", a zatim je u 21:15 stigao nagrađivani film "Argentina, 1985." – za sve koji vole istinite priče i dobru dramu s potpisom.

RTL je u 20:15 donio novu epizodu popularnih "Divljih pčela", nakon čega je uslijedio "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25 za one željne avanture i reality drame. Večer je, naravno, završila s "RTL Direktom".

Nova TV se držala provjerenog recepta: u 20:20 su na rasporedu bili "Kumovi", a zatim humoristična "Slučajna obitelj" u 21:15. Nakon "Masterchefa" u 22:10, za noćne ptice tu su bili "Istjerivači duhova: Ledena prijetnja" u 23:30. Baš nas zanima koliko ih je dočekalo taj film.

Za ljubitelje kriminalističkih serija, RTL 2 je bio pravi raj. Dvije epizode "Zločinačkih umova" (20:10 i 21:20) i dvije epizode kultnih "Prijatelja" nakon toga (22:20 i 22:40) – savršen combo za bingeanje.

Na Doma TV-u akcije nije nedostajalo. "FBI: Najtraženiji" počeo je u 19:55, a nakon njega smo mogli pratiti čak dvije epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve" – idealno za fanove proceduralnih trilera.

Ako ste pak bili raspoloženi isključivo za filmove, kabelski kanali nudili su "Batmana" s Michaelom Keatonom i Jackom Nicholsonom u 20:00, "Argentinu, 1985." na HRT 2, "Za tvoje plave oči" u 22:40 te "Istjerivači duhova: Ledena prijetnja" na Novoj TV. Za ranoranioce ili one koji su se zatekli uz TV ranije, tu je bio i "Joy" s Jennifer Lawrence u 17:20. Koja je filmska priča vas u utorak navečer najviše privukla?