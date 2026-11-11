Sjećate se 'Najslabije karike'? HRT je podsjetio na legendarnu Danielu Trbović i njezine izjave!

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Hrvatska radiotelevizija (HRT) ovih je dana bacila 'throwback' na jedan od najpopularnijih kvizova u svojoj povijesti – 'Najslabiju kariku'. U sklopu slavljeničke kampanje za dvostruku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije, prisjetili su se kultnih emisija, a posebno mjesto dobila je upravo 'Najslabija karika'.

HRT je na svom Instagram profilu objavio niz fotografija posvećenih ovom formatu. Objava prikazuje Danielu Trbović u njezinoj prepoznatljivoj pozi, s ozbiljnim izrazom lica, gledajući ravno u kameru s podignutim kažiprstom, spremna da postavi još jedno 'neugodno' pitanje. Uz fotke, izdvojili su neke od njezinih najpoznatijih rečenica iz 2004. godine, podsjećajući nas tko je zapravo bio (i ostao) najslabija karika. Voditeljica se zaista isticala oštrim nastupom koji je svima ostao u dugom sjećanju.

Naravno, internet je odmah eksplodirao! Pratitelji su u komentarima počeli nizati vlastita sjećanja na sarkastične komentare voditeljice koji su ih godinama nasmijavali pred malim ekranima. Iskreno, tko se ne sjeća barem jednog njenog bisera? Taj specifičan stil vođenja bio je pravi zaštitni znak emisije.

Zanimljivo je prisjetiti se i da je hrvatska inačica ovog popularnog britanskog kviza krenula s emitiranjem u travnju 2004. godine. Prvu sezonu je, doduše, vodila glumica Nina Violić, ali je Daniela Trbović vrlo brzo preuzela tu ulogu i, budimo realni, zacementirala svoje mjesto kao ikona kviza. Iako je kviz privremeno vodio i Mirko Fodor, Daniela ga je svojim specifičnim nastupom pretvorila u pravi televizijski fenomen. Kviz je trajao više od šest sezona, a prije nego što je završio u svibnju 2010. godine, snimljeno je više od tisuću epizoda. Je li itko izdržao svih tisuću?