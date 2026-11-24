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Na koncertu Ushera i Chrisa Browna u New Orleansu u subotu, 21. studenoga, dogodio se neugodan incident kada je izvođač koji je nastupao s vatrenim palicama izgubio ravnotežu i pao s pozornice. Dramatičan trenutak u dvorani Caesars Superdome snimili su posjetitelji, a snimke su se ubrzo proširile društvenim mrežama.

Na snimkama se vidi kako izvođač na samom rubu pozornice vrti dvije zapaljene palice, a zatim gubi ravnotežu i pada niz stepenice. Na nekoliko trenutaka je nestao u dimu i plamenu, no ubrzo je ustao, vratio se na pozornicu i nastavio nastup kao da se ništa nije dogodilo. Pravi profesionalac ili možda kralj drame? Teško je reći, ali publici nije bilo dosadno!

Iako zasad nema službenih informacija o njegovu zdravstvenom stanju, prema dostupnim snimkama, čini se da nije zadobio teže ozljede. Još nije poznato je li se nezgoda dogodila tijekom Usherova ili Brownova nastupa, s obzirom na to da obojica na svojim koncertima koriste pirotehničke efekte. Usput, zabilježeno je i kako medicinsko osoblje odvozi osobu na nosilima, no taj događaj, srećom, nije povezan s padom izvođača.

Predstavnici Ushera, Chrisa Browna i organizatora turneje Live Nation do nedjelje, 22. studenoga, nisu odgovorili na novinarske upite o incidentu. Kao da im je to novost, a ne da im se turneja “R&B Tour” već profilirala kao magnet za dramu! Probleme su imali i dan ranije, tijekom prvog od dvaju koncerata u New Orleansu, kada brojni posjetitelji u petak, 20. studenoga, zbog poteškoća sustava Ticketmastera nisu mogli nesmetano ući u dvoranu.

Ova turneja već je nekoliko puta privukla pozornost javnosti zbog događaja koji nemaju veze s glazbom. Društvenim mrežama je, primjerice, ranije kružila snimka na kojoj je Usher pozvao obožavateljicu na pozornicu, no činilo se da joj je zbog njegova pristupa bilo neugodno. U kolovozu se pjevač morao osvrnuti i na urnebesne glasine da umjesto njega nastupa dvojnik, odnosno klon! “Baš ste smiješni... Klon? Pa ovo se ne može klonirati,” poručio je tada.

Bilo je, naravno, i svijetlih točaka, da ne bi sve ostalo samo na kaosu. U rujnu su Usher i Brown tijekom nastupa u Dallasu dobili priznanje na razini američkog Kongresa, koje im je uručila teksaška kongresnica Jasmine Crockett. Njihova zajednička turneja započela je u lipnju, a završetak je predviđen za 12. prosinca koncertom u Tampi na Floridi. Nakon New Orleansa ostalo im je još pet koncerata. Zanimljivo je da je vijest o njihovoj zajedničkoj turneji stigla čak tri godine nakon što su se dvojica glazbenika navodno fizički sukobila u Las Vegasu. Je li itko iznenađen? Prava sapunica, eto što je to!

Što vi mislite, što još možemo očekivati od ove drame pune turneje?