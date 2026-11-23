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Nije ni prvi, a čini se ni zadnji put da se Ivi Todorić netko namjerio na omiljene plišance! Gazdina kći, poznata po tome što godinama uljepšava izloge golemim plišanim medvjedićima, prije tjedan dana pohvalila se novom dekoracijom – izlogom restorana u Teslinoj ulici. S puno ljubavi snimala je kako donosi medvjediće i pokazuje finalni proizvod, uz poruku da medvjedići "nikada ne izlaze iz mode" i da "bude uspomene na djetinjstvo, donose toplinu, nježnost i onaj osjećaj bezbrižnosti koji nam svima ponekad nedostaje". A Božić je, kaže, idealno vrijeme za povratak tim osjećajima.

No, božićni duh bezbrižnosti očito nije zahvatio sve, jer su medvjedići iz Tesline ubrzo – ukradeni. Iz restorana su se oglasili prije četiri dana: „Preko noći netko je skinuo i odnio sve naše medvjediće i dio ukrasa. I zapitamo se… zar je ovo najbolje što možemo?” Poruka je bila pomalo tužna, ali optimistična: „No, ukrase mogu odnijeti, ali ono što nosimo u nama – to nam nitko ne može uzeti.”

Srećom, Iva se nije dala obeshrabriti! Ponovno se „bacila na posao” i ulaz u restoran ponovo ukrasila ogromnim plišancima. Ne znamo je li to inat, ljubav prema dekoriranju ili oboje, ali jedno je sigurno – Iva ne odustaje!

Pratitelji su se u komentarima odmah prisjetili sličnog incidenta s kraja svibnja, kada joj je netko odnio medvjediće iz Ateliera sreće. Iva je tada početkom lipnja otkrila kako se to dogodilo u noći s 29. na 30., a ona je to primijetila 31.. Priznala je da zbog gužve i ne primjećuje uvijek odmah ako neki medvjedić nedostaje. Nadzorne kamere tada su razotkrile mladu djevojku, između 15 i 17 godina, koja je došla taksijem (s maknutom registracijom!), naoružana škarama za rezanje žice. Medvjedi su bili zavezani, ali to joj nije bio problem – presjekla je vezice i odnijela dva. Pokušala je i trećeg, ali nije uspjela, a usput je razrezala i lampice. Iva tada nije htjela zvati policiju, rekavši: „Ja nisam čovjek koji želi ulaziti u takve stvari. Moj je cilj da svi budu zadovoljni i sretni oko mene, ništa drugo.”

Nakon svega, mi se pitamo – što je sljedeće? Hoćemo li medvjediće Ive Todorić morati čuvati u sefu? Ili da se svi skupa bacimo na heklanje neprobojnih navlaka za njih?