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Danijela Dvornik na svom Instagramu podijelila je zanimljivu vijest o japanskom modelu braka, prema kojem muškarci suprugama predaju cjelokupnu svoju zaradu, a one im zauzvrat daju mjesečni džeparac. Danijela se uz tu objavu našalila kako je ona s pokojnim kraljem funka živjela upravo po tom modelu, iako za to u tom trenutku nisu ni znali.

Prema njenim riječima, takav način organizacije financija bila je ideja samog Dina. Ovakvim tonom Danijela je podsjetila na svoj odnos s legendarnim glazbenikom, ali je atmosfera na njenom profilu brzo prešla u ozbiljnije teme.

Borba za djecu i kritike prema bivšem zetu

Danijela je napisala da je iznimno ponosna na svoju kćer Ellu, posebno zbog načina na koji se nosila s burnim procesom razvoda. U objavi je uputila oštre kritike bivšem zetu, Charlesu Pearceu, te izrazila nezadovoljstvo sporiim radom pravosuđa. Danijela je navela da je gledala kako se Elli blokira firma, uzima novac i uništava sve što je godinama gradila.

Kada je riječ o djeci, Danijela smatra da je Ella pokušavala dogovoriti ono što je za njih najbolje, dok je njemu, prema njenim riječima, bilo najvažnije da ostane u kući. Majka je izrazila duboku bol zbog osjećaja da je Charles djecu koristio kao sredstvo pritiska kako bi postigao svoje ciljeve, pitajući se gdje će on tako uspješan.

Optužbe o sustavnom zlostavljanju

Udovica legendarnog Dina Dvornika napisala je da joj je bilo teško gledati koliko daleko netko može ići prema ženi s kojom je do jučer dijelio život. Danijela je napisala da je Ella majka njegove djece i da to valjda zaslužuje barem malo poštovanja, ali da on, kako je navela, gazi, uništava, vuče je po sudovima i tuži za svaku glupost samo da joj dodatno otežava život.

Ovakvo ponašanje Danijela je opisala kao sustavno zlostavljanje. Smatra da je sporost pravosuđa u ovom slučaju išla u korist Pearcea. Ipak, ponosna je što je Ella uspjela, uz veliku psihičku snagu, krenuti praktički od nule i polako ponovno posložiti svoj život dok su stari problemi i dalje trajali.

Sudska rješenja i situacija u Balama

Nakon godina neizvjesnosti, u rujnu je stiglo sudsko rješenje prema kojem će djevojčice živjeti s Ellom u Zagrebu, iako to rješenje još uvijek nije pravomoćno. Do tog trenutka, prema privremenoj mjeri, djeca su boravila s ocem u kući u Balama, što je zahtjevalo da Ella svaki drugi tjedan putuje u Istru kako bi bila s djecom.

Ella je objasnila da je Centar zaključio kako zbog dobrobiti djece više nije dobro da roditelji žive pod istim krovom i da se moraju fizički razdvojiti. Njena misija bila je smanjiti stres i promjene rutina za djecu, pa je željela da ona putuje, a ne djeca. Budući da bivši muž nije imao kamo otići ili nije želio otići, Ella je pristala napustiti kuću tijekom njegovih sedam dana s djecom kako bi surađivala i smirila situaciju.

Međutim, Ella tvrdi da zauzvrat nije dobila istu takvu suradnju. Charles je odlučio ostati u kući i tijekom njezinih sedam dana s djecom. Budući da zakonski nije bilo moguće jednostavno ga iseliti, on je stalno boravio tamo s djecom, dok Ella nije. Ella je naglasila da nikada nije postojala odluka kojom je on dobio skrbništvo nad djecom, već su imali privremenu mjeru o izmjeni boravka svakih sedam dana. Zbog toga je ljudima izvana izgledalo kao da su djeca ostala s ocem, a ona je otišla svojim putem, što prema njenim riječima jednostavno nije bila istina.