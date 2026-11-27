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Anamaria Ćorić, supruga hrvatskog tenisača Borne Ćorića, uskoro će postati majka. Influencerici iz Makarske već se nazire trudnički trbuščić, a informacije govore da je trenutno u drugom tromjesječju trudnoće. Nova član u obitelji stiže kao kruna njihove ljubavi, a sve to dolazi ubrzo nakon njihovog vjenčanja koje se održalo početkom rujna 2026. godine.

Borna i Anamaria godinama su svoju vezu držali daleko od javnog oka, ali su konačno izrekli "sudbonosno da" u bajkovitom ambijentu Maškovića Hana. Slavlju su prisustvovali samo njihovi najbliži, a Anamaria, koja je osim što je influencerica i bivša sportašica, kasnije ispričala kako se u njihovom odnosu zapravo malo toga promijenilo nakon što su uplovili u bračne vode.

Prema njenim riječima, to je predivan osjećaj, iako priznaje da u njihovoj svakodnevici nije došlo do neke velike promjene. Borna i ona su i prije braka živjeli kao pravi partneri, dijeleći život, putovanja i lijepe trenutke, ali i one manje lijepe koji prema njenom mišljenju najviše pokazuju koliko su povezani. Dodala je i da se još uvijek privikava na naziv "gospođa Ćorić" te da se svaki put kad to čuje, malo nasmije.

Kada je riječ o najemotivnijim trenucima s vjenčanja, Anamaria je istaknula dolazak svog dida. Njegova prisutnost joj je puno značila, pogotovo zato što njezina baka nije mogla biti tamo, pa je on, kako Anamaria kaže, "naplesao za oboje".

Zanimljivo je da je Borni potpuno prepušten odabir pjesme za njihov prvi ples. On je odabrao "Ti si moj san" Olivera Dragojevića i Zorice Kondže. Borna je cijelu priču oko prvog plesa shvatio puno ozbiljnije od Anamarie te ju je stalno nagovarao na dodatne satove plesa i vježbanje.