Poznati

Renata Sopek godinama plijeni pozornost svojim izgledom, stilom i karizmom. Od svojih televizijskih početaka i prvih javnih pojavljivanja pa sve do danas, ona je ostala inspiracija mnogima koji su željeli biti poput nje.

Budismo iskreni, stil joj je uvijek bio top, a taj šarm jednostavno ne prolazi. Neki će možda reći da je to predvidljivo, ali priznajmo – izgleda zapravo fantastično.