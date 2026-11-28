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Sopranistica Marija Vidović 6. prosinca nastupa u bečkom Musikvereinu s koncertom pod nazivom "Christmas Classics - iz Hrvatske i svijeta". Za nju je pjevanje u toj dvorani oduvijek bilo san, a posebno ističe akustiku Zlatne dvorane kao nešto stvarno posebno.

Ovo nije njezin prvi put u tom prostoru. Prošle godine nastupila je na koncertu "Počast međimurskoj popevki", što priznaje kako je bilo zahtevno pripremiti takav repertoar za Beč. Ipak, rezultat je bio sjajan, a nakon nastupa joj je rečeno da je rijetko kada je u dvorani bilo toliko diplomata.

Nov program fokusira se na tradicionalne hrvatske božićne pjesme i omiljene međunarodni blagdanski klasici. Publika će moći čuti pjesme "U to vrime godišća", "Radujte se, narodi", "Narodi nam se" i "Svim na zemlji mir, veselje", a sve to u raskošnim orkestralnim aranžmanima. Uz te pjesme, koncertu će posebnu dimenziju dati orkestralna djela skladatelja Ottorina Respighija, Franza Schrekera i Josefa Straussa.

Marija će nastupiti uz orkestar WienSinfonietta, dok će dirigent Jörg Birhance voditi ovaj program koji je podijeljen u dva dijela. Sopranistica smatra da ovaj koncert ima posebno značenje jer želi približiti hrvatsku glazbenu tradiciju publici iz cijeloga svijeta. Njezina je želja da publika osjeti toplinu, radost i zajedništvo koje nose božićne pjesme, bez obzira na to odakle dolaze.

Bečki Musikverein, čija je Zlatna dvorana (Goldener Saal) otvorena 1870. godine, poznat je kao sinonim za vrhunsku klasičnu glazbu i raskošnu arhitekturu. Svjetsku slavu stekao je kao dom Novogodišnjeg koncerta Bečkih filharmoničara koji se prati u milijunima domova.

Za one koji žele uživo doživjeti ovu magiju, ulaznice su još dostupne. Agencija IDEA putovanja organizirala je poseban dvodnevni aranžman iz Zagreba koji traje od 6. do 7. prosinca 2026. godine.

Samo zamislite taj zvuk u Zlatnoj dvorani, zvuči kao savršen početak prosinca, zar ne?