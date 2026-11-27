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Ivana Kovač vraća se nastupima i poslovnim obvezama više od mjesec dana nakon smrti svog oca Miše Kovača. Njezini prvi koraci pred publikom nakon ovog gubitka bit će u petak, 4. prosinca, kada nastupa u ljubljanskoj Areni Stožice.

Koncert se održava u sklopu proslave 19. rođendana slovenskog Radija Aktual. Organizatori su na društvenim mrežama najavili njezin dolazak, ističući njezin prepoznatljiv glas, energiju i dalmatinski temperament kojim osvaja publiku.

Mišo Kovač preminuo je 31. listopada u Podstrani kraj Splita u 85. godini života. Od njega se 3. studenoga na splitskom Poljudu oprostilo više od 30.000 ljudi, dok ga je obitelj dan kasnije pokopala na zagrebačkom Mirogoju, uz njegova sina Edija.

Nakon smrti oca, Ivana je na društvenim mrežama podijelila arhivsku snimku u kojoj Mišo govori o važnosti vjere u svom životu. Također je prisustvovala komemoraciji u čast oca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je sjedila u prvom redu uz najbliže.

Ivana je tijekom godina uvijek otvoreno govorila o tome koliko joj je otac bio važan. Još za njegova života pokrenula je glazbeni projekt 'Ivana piva ćaću', u sklopu kojeg je obradila neke od njegovih poznatih pjesama.

Šaljemo joj puno snage za ovaj prvi povratak na scenu.