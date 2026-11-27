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Matija Dedić posthumno je nagrađen Porinom za životno djelo zbog iznimnog doprinosa hrvatskoj glazbi. Nagradu je u njegovo ime preuzela kći Lu Dedić, koja je ovaj trenutak podijelila s prateljima na Instagramu.

Lu je objavila fotografije s dodjele uz dirljivu poruku: "Dodjela Porina za životno djelo mom tati & New Boilers Quartet. Beskrajno sam ponosna, fališ nam tata". Uz Matiju su nagradu primili i glazbenici iz New Boilers Quarteta, s kojima je on nekad nastupao u sastavu Boilers Quartet.

Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. u 53. godini života, a samo dva mjeseca kasnije, 11. kolovoza 2025., preminula je i njegova majka Gabi Novak u 90. godini. Lu je tako u vrlo kratkom vremenu ostala bez oca i bake. Njezin djed i Matijin otac, Arsen Dedić, preminuo je 17. kolovoza 2015. godine.

Lu i sama nastavlja glazbenu tradiciju svoje obitelji i bavi se glazbom. Matija je Lu dobio sa suprugom Marinom Scotti, s kojom je vezu započeo krajem devedesetih. Njih dvoje su svoj privatni život više od dva desetljeća držali daleko od javnosti.