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Što se zapravo događa iza kamera kada voditeljica prespava početak emisije, kada se u razgovor s gostom umiješa muha ili kada voditelji od smijeha jednostavno ne mogu odjaviti program? U osmoj epizodi emisije 'Ponovno zajedno' okupili su se voditelji koji su u raznim razdobima stvarali jutarnji program HRT-a. Sudeći prema njihovim pričama, gledatelji su vidjeli tek dio dobre zabave.

U večernjem terminu okupili su se Darija Marjanović, Vesna Mimica, Davor Meštrović, Karmela Vukov-Colić, Drago Cenizić i Mirko Fodor, a pridružile su im se Doris Pinčić Guberović, Zlata Mihaljević Sušec i Maja Ciglenečki. Svi su se prisjetili početaka emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' koja je započela 27. travnja 1992. godine.

Revolucija u najmanjem studiju

Ideja o jutarnjem programu po uzoru na BBC bila je prava mala revolucija na hrvatskoj televiziji. Marija Nemčić prisjetila se kako su za pokretanje cijelog projekta dobili samo mjesec dana vremena i najmanji studio na televiziji, koji je imao otprilike 14 upotrebljivih četvornih metara. Plan je prvotno bio da voditelji nose kućne haljine, ali budući da ih nisu pronašli, Nemčić je pred kamere stala u običnom džemperu. U to vrijeme mnogi su tvrdili da je projekt osuđen na propast jer su sumnjali da će itko gledati televiziju toliko rano.

U ratnim godinama emisija je imala i posebno važnu ulogu u vraćanju svakodnevne normalnosti ljudima. Uz standardne informacije o vremenu, prometu i servisne obavijesti, program je donosio vedrinu i bio mjesto gdje su gledatelji mogli jedni drugima pomoći.

Od grafita do muhe Đurđe

Davor Meštrović pridružio se ekipi već u prvom tjednu emitiranja, a to je učinio na nagovor Mirka Fodora. Prije vremena interneta, komunikacija s gledateljima išla je putem telefona i pisama. Posebno je zanimljiv slučaj bake Jelene, koja je u svojoj bilježnici uredno zapisivala datume nastupa i imena voditeljskih parova.

Gledatelji su bili toliko privrženi da su predlagali nove rubrike i sudjelovali u nagradnim igrama. Ekipa je jednom uspjela pronaći čak i cipele broj 48 za jednog gledatelja. Drago Cenizić je dobivao komplimente na račun glasa, od kojih je jedan bio potpuno neprimjenjiv za jutarnji termin, dok je Davor Meštrović u Zagrebu dobio grafit Meštre, ti si moj idol, zbog čega su ga kolege odmah optužili da ga je sam napisao.

Jedan od najzabavnijih trenutaka dogodio se kada je snimatelj Željko Hudek oponašao glas pape Ivana Pavla II. i pozvao voditelje da odjave emisiju. Cenizić i Željka Fatorini gotovo su se dvije minute pokušavali sabrati pred kamerama, no svaki pokušaj odjave završavao je novim napadajem smijeha. Iako se Cenizić bojao otkaza, urednik je bio oduševljen, a gledatelji su zahvaljivali što im je ekipa uljepšala jutro.

Poseban član ekipe bila je muha Đurđa, koja se znala pojaviti usred razgovora s gostima. Kolege su u šali tvrdile da je muha toliko privržena studiju zbog Mirkove ljubavi prema češnjaku.

Pijetlovi, sapunice i borba s budilicom

Kroz godine, dobrojutraši su iskušali sve, od pjevanja i plesa do glume. Zbog izbora najljepšeg hrvatskog pijetla, Zoran Šprajc i njegov kolega Branković završili su u kokošinjcu, a pobjedu je odnio pijetao iz Međimurja. Za desetu obljetnicu emisije cijela je redakcija glumila u sapunici 'Ostavljena' po tekstu Mladena Santrića i režiji Egona Šoštarića.

Drago Cenizić je na okupljanje donio trofej koji čuva već tridesetak godina u svom dvorištu, koji je dobio nakon izvedbe pjesme 'Na bačvama vina'. Meštrović se prisjetio izvedbe 'Kristinke' i ponovno ju je otpjevao pred kolegama, pri čemu se svi složili da pjeva srcem, bez obzira na rasprave o njegovom talentu.

Ono što je počelo kao posao, preraslo je u duboka prijateljstva. Mirko Fodor i Karmela Vukov-Colić postali su kumovi, a redakcija je bila kao jedna velika obitelj. Karmela se posebno prisjetila adventskog kalendara u kojem su gledatelji pisali želje za druge, što ih je odvelo u Pakrac k dječaku Andyju Schroetteru, koji je danas uspješan plesač.

Čak i današnje voditeljice priznaju da se borba s budilicom i smijeh do suza i dalje događaju. Doris Pinčić Guberović ispričala je kako se jednom probudila u šest sati, točno u vrijeme kada je već trebala biti na televiziji. Stigla je u 6.40, samo pet minuta prije početka, ali ju je u studiju čekao Ognjen i ekipa za šminku. Sličnu situaciju imala je i Maja Ciglenečki, koja je prespavala početak emisije, pa je Davor Meštrović morao sam preuzeti program i smisliti opravdanje za nju.

Koji biste vi voditelj ili voditeljica najradije gledali dok pijete prvu kavu?