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Jelena Leko, mlađa sestra trenera Dinama Jerka Leke, danas je influencerica koju na Instagramu prati više od 100 tisuća ljudi. Nakon pet godina života u Dubaiju, gdje je radila kao menadžerica u tvrtki za organizaciju događanja, 2021. godine odlučila se na povratak u Hrvatsku.

Kako je rekla za Story, najviše joj je nedostajala obitelj s kojom je neizmjerno povezana. U lipnju 2022. godine udala se za hercegovačkog poduzetnika Josipa na vjenčanju u okolici Makarske.

Dok je Jelena aktivna na društvenim mrežama, njezin suprug Josip ostaje u sjeni. On ne voli javnost i više je samozatajan tip zbog posla, pa o njemu nije puno poznato. Prema riječima Jelene, on o sebi kaže samo: "Ja sam Josip, to se već zapisalo, a ostalo ne otkrivam".

Par je s vremenom zasnovao obitelj. Prvog sina, Raula Gabriela, dobili su u kolovozu 2023. godine, a u travnju 2025. rodio im se drugi sin Rafael.

Iskreno, Dubai zvuči bajkovito, ali ništa ne udara kao miris doma i kava s obitelji, zar ne?