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Francuskom glumcu Gérardu Depardieuu sudit će se zbog optužbi za silovanje glumice Charlotte Arnould, potvrdio je u četvrtak 26. studenoga njegov odvjetnik David-Olivier Kaminski.

Sve se vrti oko događaja iz 2018. godine. Charlotte Arnould je glumca prvi put optužila te godine, tvrđivši da ju je u dva navrata silovao u njegovom domu u Parizu, dok je ona tada bila u ranim dvadesetima. Depardieu je ove optužbe negirao, a njegovi odvjetnici su se prošle godine žalili na odluku o upućivanju slučaja na suđenje.

Žalbeni sud u Parizu u četvrtak 26. studenoga potvrdio je da će se glumcu suditi, ali samo zbog jednog od dva navodna silovanja. Riječ je o događaju od 7. kolovoza 2018. godine. Ako ga proglase krivim, Depardieuu prijeti kazna između 15 i 20 godina zatvora.

Ova odluka suda stigla je deset dana nakon što je glumac odustao od žalbe na presudu u drugom slučaju. U svibnju 2025. godine osuđen je na 18 mjeseci uvjetnog zatvora zbog seksualnog napada na dvije žene tijekom snimanja filma 2021. godine. Depardieu je 16. studenoga prihvatio tu presudu i ispričao se žrtvama.

U posljednje vrijeme više je žena optužilo glumca za seksualno zlostavljanje, a tijekom karijere duge više od pet desetljeća glumio je u više od 200 filmova, uključujući naslove poput 'Zelene karte', 'Posljednjeg metroa' i 'Cyrano de Bergeraca'.