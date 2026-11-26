Poznati

Ivana Čuljak objavila je da očekuje dijete sa suprugom Arielom. Vijest je objavila na društvenim mrežama kroz simpatičan video u kojem prvo ukrašava tortu, a zatim otkriva trudnički trbuh. Uz objavu je napisala: "Stiže nešto slatko, a nisu rolice ni krafne".

Kome je trebalo reći da će ovo biti brz i sretan put? Prinova stiže samo nekoliko mjeseci nakon njihovog vjenčanja. Prvo su sklopili građanski brak na intimnoj ceremoniji u Zagrebu, a u kolovozu su organizirali i veliko crkveno vjenčanje na otvorenom u Ivaninom rodnom Klobuku u Hercegovini.

Sve je ovo započelo 2024. godine u njezinoj zagrebačkoj slastičarnici, gdje su se prvi put sreli. Ivana je taj prvi susret opisala kao pravu ljubav na prvi pogled. S obzirom na to koliko brzo sve ide, očito da je taj prvi pogled bio potpuno ispravan.