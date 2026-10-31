Od Magazina do zeta, Tonči Huljić je nezaobilazna figura domaće scene

Poznati

Tonči Huljić, ime koje je praktički sinonim za hrvatsku glazbu, rođen je 29. listopada 1961. u Splitu. Kao jedino dijete ekonomista Ivana s Hvara i zdravstvene djelatnice Marije s Krka, Huljić je od malih nogu pokazivao nevjerojatan glazbeni potencijal. Potpuna posvećenost roditelja njegovu obrazovanju postavila je temelje za karijeru koja traje desetljećima. Iako je pohađao glazbenu školu, satove klavira i paralelno završio opću srednju glazbenu i računovodstveno-ekonomsku školu, studij prava ubrzo je napustio. Glazba ga je, jednostavno rečeno, potpuno obuzela, iako je sam priznao da je to glazbeno obrazovanje u mladosti bilo iscrpljujuće i praćeno velikim pritiskom – valjda zato i jest tako uspješan!

Glazbena pustolovina počela mu je krajem 70-ih, a već 1979. pridružio se pop-bendu Dalmatinski Magazin, koji je kasnije postao samo Magazin. Krenuo je kao klavijaturist, ali je brzo preuzeo uloge skladatelja i producenta. Njegov prvi samostalni uspjeh stigao je 1981. s pjesmom „Sjećanja“, koja je osvojila nagradu na Splitskom festivalu. To je bio tek početak ludila koje će Magazin donijeti na scenu.

Glazbene Alkemije i Transformacije

Tijekom 80-ih, pod Huljićevim autorskim vodstvom, Magazin je postao jedan od najpopularnijih pop sastava u cijeloj regiji. Album „Put putujem“ iz 1986. postavio je visoke komercijalne standarde. Zvuk benda, prožet dalmatinskom tradicijom, osigurao im je prepoznatljiv identitet koji i danas drži. A onda je došao dio s Jugoslavijom, ili bolje rečeno, raspadom Jugoslavije. Huljić je bio među prvima koji su u svoj pop izričaj počeli ubacivati elemente narodne glazbe s raznih područja bivše države. Naravno, to mu je donijelo i salve kritika, a neki su to nazvali „turbo-folk“ estetikom. Ali, hej, nije ga to zaustavilo!

Osim što je bio mozak iza Magazina, Huljić je stvorio nebrojene hitove za druge estradne velikane. Razmislite samo o Jeleni Rozgi, Doris Dragović, Petru Graši i Danijeli Martinović – sve su to imena koja su svoje uspjehe dobrim dijelom dugovala upravo njegovom autorskom geniju. Prema podacima s njegove službene stranice, skladao je više od 1.450 glazbenih djela. Da, dobro ste pročitali – tisuću četiristo pedeset! To je, priznajmo, nevjerojatna produktivnost koja mu je osigurala status pravog arhitekta hrvatske pop-scene. Osnovao je i izdavačku kuću Tonika Records, preuzevši ulogu menadžera i cementirajući svoj utjecaj.

Novi milenij donio mu je nove avanture i eksperimente. Huljić se okrenuo instrumentalnim albumima, a s projektom Tonči Huljić & Madre Badessa zaplovio je u etno i klasične vode. Objavio je album „Waterland“ 2006. godine i skladao glazbu za hrpu televizijskih serija i filmova. Njegov glazbeni rukopis je prepoznatljiv: fuzija mediteranskog melosa, pop-estetike i narodne tradicije. U njegovim pjesmama uvijek osjetimo duh Dalmacije, uz klavirske ili sintesajzerske dionice, s jasnom misijom da dopru do najšire publike. Sam je rekao da su „atmosfera Mediterana i razni kulturni i glazbeni utjecaji bivše Jugoslavije ostavili neizbrisiv trag“ u njegovom radu. Zato njegove pjesme često bude nostalgiju i dotiču se pitanja identiteta.

Obiteljski Posao: Huljići & Grašo Inc.

Ali nije Tonči Huljić samo glazba, tu je i obitelj. Svoju suprugu Vjekoslavu, tada Tolić, upoznao je dok je svirao klavir. On je imao 18, a ona 16 godina, i u jednom intervjuu je otkrio da ju je “tražio godinu i pol” prije nego što su uopće započeli vezu. Romantično, zar ne? Vjenčali su se 1987. godine i zajedno imaju dvoje djece, sina Ivana i kćer Hanu.

I tu dolazimo do onog najsočnijeg dijela! Sin Ivan je danas u vezi s pjevačicom Jelenom Rozgom – dakle, prava glazbena obitelj! A kći Hana? Ona je udana za pjevača i Tončijevog suradnika Petra Grašu, s kojim ima i dvoje djece. Dakle, Grašo je Tončijev zet, a Tonči je u Knjazalištu o njihovoj vezi rekao: „Shvatio sam da se nešto događa između njega i moje kćeri kad on više nije imao primjedbi. Dođemo u studio, snimimo pjesmu i njemu je sve ok. Složi se sa mnom svaki put, nema problema, razgovori teku normalno. Mislio sam da mu je nešto, da mora doktoru.“ Ma, zar nije preslatko kako ljubav omekšava i najtvrđe kritičare?