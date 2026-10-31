Bucka, Ivica i Darko iz 'Malavizije' ponovno na okupu: Nostalgija na kvadrat!

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Ekipa iz snova, trio koji nam je obilježio djetinjstvo, Vitomira Lončar, Ivica Zadro i Darko Janeš, ponovno su se okupili! Legendarni voditelji "Malavizije" i "Limačijade" uhvaćeni su u centru Zagreba, a njihov susret izazvao je pravu lavinu nostalgije i oduševljenja među fanovima na društvenim mrežama. Kad ovakve face dignu selfie, znaš da je drama – ali ona dobra, naravno!

Ako ste odrasli u Hrvatskoj krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina, ne postoji šansa da ih ne znate. Vitomira, poznatija kao Bucka, Ivica i Darko bili su zaštitna lica kultnih dječjih emisija koje su, budimo iskreni, bile obavezna lektira za svako dijete. Njihova energija i šale bile su nešto posebno, baš ono što nam je trebalo prije školskog zvona.

Nostalgični selfie s Trga

Vitomira Lončar, glumica i producentica, 28. listopada oduševila svoje pratitelje objavom na Instagramu. Fotografija nastala na Trgu bana Jelačića prikazuje nju, Ivicu Zadroa i Darka Janeša kako se smiju i uživaju u druženju. Vitomira je u opisu istaknula kako njihovo prijateljstvo traje 53 godine te da su im energije i unutarnji odnosi gotovo isti. Cijeli susret opisala je kao pravi urnebes.

Povratak kući nakon Kine

Ovaj zagrebački reunion dolazi u prilično zanimljivom trenutku za Vitomiru Lončar. Nakon cijelog desetljeća života i rada u kineskom gradu Xi'anu, gdje je sa suprugom Ivicom Šimićem gradila impresivnu akademsku karijeru, Vitomira je ljetos odlučila da je vrijeme za povratak u Hrvatsku. Glavni razlog? Unuk! Znamo mi to, obitelj je obitelj, a unuci su posebna kategorija. Iako su u Kini imali dozvolu za trajni boravak i planiraju povremeno poslovno putovati, srce je ipak vuklo doma. Ali ne mislite da se Bucka odmara! Povratak na rodnu grudu nije samo neka obična selidba, već povratak korijenima i, naravno, unuku! Još uvijek je super aktivna: njezina kći Buga Marija Šimić Milošev uspješno vodi kazalište Mala scena, čija je Vitomira suosnivačica, a ona sama i dalje rastura s vlogom i edukacijskom platformom. Žena jednostavno ne staje, čak ni nakon svih tih promjena!

Malavizija i Limačijada – kultne emisije djetinjstva

Emisije Hrvatske radiotelevizije "Malavizija" i "Limačijada" emitirale su se krajem osamdesetih i početkom devedesetih te su bile neizostavan dio odrastanja. Vitomira, s onim svojim simpatičnim nadimkom Bucka, i cijela ekipa osvajali su srca najmlađih gledatelja svojim šalama, dobrom energijom i onom interakcijom zbog koje smo se svi osjećali kao dio showa. Nije ni čudo što je objava o njihovom ponovnom susretu izazvala takvu lavinu pozitivnih komentara i probudila toliku nostalgiju. Mnogi su se prisjetili sreće kad bi u emisiju donijeli svoje crteže, a drugi su istaknuli da ih je trio uvijek znao nasmijati. Ma, prava pop-kulturna poslastica!

Je li i vas uhvatila nostalgija na kvadrat ili ste pak od onih koji bi ih voljeli ponovno gledati na TV-u?