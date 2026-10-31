Indira Levak iznenadila objavom iz doma bivšeg: Kod njega je uvijek veselo!

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Ekipa, slušajte ovo! Dok većina nas nakon razvoda blokira bivše na svim mrežama, a kamoli ne ide u goste, naša Indira Levak ne da samo da posjećuje Miroslava Levaka, nego je on i dalje njezin menadžer! Ma zamislite tu razinu 'ex-goals' odnosa!

Indira je nedavno ponovno posjetila bivšeg supruga, a prizor koji ju je dočekao podijelila je s pratiteljima na Instagramu. Kod Miroslava je, citiramo, "uvijek veselo", a dokaz? Snimka mačke koja se zabavlja interaktivnom igračkom! Mi mislimo da je to zapravo duboka metafora za njihov odnos – živa, razigrana i pomalo kaotična, ali funkcionalna!

Sada, da se razumijemo, ovo nije običan post-razvod scenarij. Indira i Miroslav su, unatoč razvodu, ostali u brutalno dobrim odnosima, a on joj je i dalje menadžer. Ali, tek je nedavno u podcastu Nema labavo by IN magazin Indira otkrila prave razmjere te njihove 'specijalne veze'. Priznala je da joj je Miroslav bio jedina osoba koja joj nije okrenula leđa kad joj je bilo najteže, i to kod njega, kaže, neizmjerno poštuje i cijeni.

A onda je pala rečenica od koje nam je zastao dah, iskreno! Može imati pet žena, može imati petero djece, ali ja ću uvijek biti uz njega. Ako treba život dati za njega, dat ću ga, kao što bi i on dao život za mene, ispričala je Indira. Ok, ljudi, ovo je next level posvećenosti! Mi smo mislili da znamo što je lojalnost, ali Indira nam je podigla ljestvicu do neba! Gdje se kupuje ovakav bivši, pitamo za prijatelja!

I da stvar bude još bolja, taj njihov odnos, iako je očito emotivno dubok, funkcionira i poslovno, i to navodno "fantastično". On je njen menadžer, pruža joj maksimalnu zaštitu i pazi na nju. Znači, bivši suprug kao tjelohranitelj, savjetnik i emotivna podrška u jednom? Pa mi bismo rekli da je to paket koji se ne propušta!

Ipak, nije sve med i mlijeko (kao što nikad i nije kod naše Indire, budimo iskreni). Pjevačica je priznala da su oboje "dva temperamenta", "jezičavi" i da imaju dugačke jezike koje bi trebalo malo skratiti. Zamislite sastanke menadžmenta s ovim duom! Mi bismo platili ulaznicu da to gledamo! Ali hej, barem im nikad nije dosadno. Biste li vi mogli funkcionirati s bivšim na ovakvoj razini, poslovno i privatno?