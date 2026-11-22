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Kevin Cole, dugogodišnji urednik kultnog KEXP-a, složio je dvostruki vinil „Croatia on the Move“ i poručio da mu jedan LP nije bio dovoljan. Čovjek je preslušao preko stotinu domaćih izvođača i na kraju ih je 23 završilo na ovom limitiranom izdanju.

Cole, koji je skoro dva desetljeća oblikovao program KEXP-a tijekom karijere duže od pola stoljeća neumorno tragao za novom glazbom, nije dugo razmišljao kad su mu početkom godine na ESNS-u u Groningenu ponudili projekt. Kao strastveni ljubitelj nove glazbe i vinila, odmah je prihvatio izazov. Kaže da mu je bila „ogromna čast“ biti kustos izdanja i da je jedva čekao priliku za otkrivanje nečeg novog.

Kakva je to selekcija?

Počelo je s popisom od osamdesetak izvođača, ali Cole je, istražujući, došao do stotinjak imena. Preslušavao je sve – od pojedinih pjesama do cijelih albuma – da bi svakome dao jednaku šansu. Materijala je bilo za više od pet dana neprekidnog slušanja, zamislite! Da bi se snašao, napravio je tablicu, razvrstao pjesme po stilovima i onda ih ponovno slušao, sužavajući izbor, baš kao da priprema radijsku emisiju. Na kraju su na vinilu završili: ABOP, Bad Daughter, Chui, Daliborovo Granje, DJECA!, ETHER, freekind., IDEM, Irena Žilić, Jonathan, Kries, LHD, Nemanja, Neon Lies, Nipplepeople, pocket palma, Porto Morto, Sara Renar, Them Moose Rush, Tidal Pull, Trokut, Žen i ŽIVA.

Coleu nije bilo bitno samo pronaći dobre pjesme, već je htio da cijela ploča funkcionira kao „cjelina“ i da slušatelja povede na „glazbeno i emocionalno putovanje“. Zato mu je redoslijed pjesama bio iznimno važan. Iako su uspjeli rastegnuti standardno trajanje strane vinila na otprilike 23 minute, neke pjesme koje su mu se svidjele jednostavno nisu mogle stati. Spomenuo je kako bi mu za pravi prikaz svega što je pronašao vjerojatno trebale „jedna ili dvije velike box-set kolekcije“. Želio je uvrstiti i Moraines, Zagušljivi Dim, Petra Dundova, Dunjaluk, I Am Yank, Gusti Sok, Balkan Zoo & Ninu Ćorić, Nemeček, She Loves Pablo i Fargo, ali nije bilo mjesta. Zato poručuje: „Definitivno imam osjećaj da nam treba ‘Croatia on the Move Vol. 2’.“

Scena je bolja nego što je očekivao, kaže!

Na vinilu se susreću elektronika, pop, rock, jazz, eksperimentalna glazba i utjecaji tradicionalne muzike. Cole kaže da je želio pokazati širinu scene, ali ništa nije forsirao. „Svaka pjesma koju sam odabrao zaista me dotaknula i veselilo me što ću je moći podijeliti s drugima“, rekao je.

Naša mu glazba, doduše, nije bila potpuna nepoznanica. Nakon dolaska na SHIP 2025. i sve češćeg puštanja hrvatskih izvođača u svojim emisijama, već je imao osjećaj da se kod nas „nešto zanimljivo događa“. No, intenzivno preslušavanje za vinil ga je dodatno iznenadilo: „Oduševilo me kada sam otkrio da je čak i bolja nego što sam očekivao.“ KEXP, inače, funkcionira drugačije od komercijalnih radio stanica – velik dio prihoda dolazi od donacija slušatelja, a urednici imaju veliku slobodu pri odabiru glazbe. Zbog toga su stvorili globalnu zajednicu koja je spremna poslušati dobru pjesmu, bez obzira odakle dolazi.

Cole je najavio da će u svojim emisijama predstaviti sve izvođače i pjesme s kompilacije, a našim glazbenicima koji žele van poručuje: „Budite svoji i prihvatite ono što vas čini drugačijima.“ I naravno, ne zaboravite – „svakako pošaljite svoju glazbu KEXP-u.“ Otkrio je i da mu je freekind. bio najemitiraniji bend prošle godine, pušta ih u gotovo svakoj emisiji. Eto, netko cijeni! Tko se sad neće prijaviti KEXP-u, ha?