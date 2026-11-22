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Barbara Kolar a svojim je izdanjem privukla pozornost u subotu, 21. studenoga u emisiji „Ples sa zvijezdama“. Žena jednostavno zna kako privući poglede i od obične subotnje večeri napraviti modnu pistu! Uvijek je užitak vidjeti što je smislila, a ovaj put je stvarno nadmašila samu sebe.

Za večer posvećenu strastvenim latino plesovima, Barbara je odabrala haljinu koja vrišti „glamur!“. Riječ je o dugoj, tamnoljubičastoj, skoro pa bordo nijansi, koja je bila doslovno posuta sitnim, svjetlucavim šljokicama. Zamislite samo taj sjaj pod studijskim reflektorima! Svaki njezin pokret pretvarao se u mini light show, a znamo koliko je to bitno kad si na televiziji. Model je bio elegantan, s dugim rukavima, decentno naglašenim strukom i krojem koji savršeno prati liniju tijela. Nema sumnje, Barbara je pokazala da elegancija i šljokice idu ruku pod ruku.

Da bi look bio potpun, dodala je i jednostavne sandale, i to u zlatnoj nijansi – bravo za to, manje je nekad više, pogotovo kad ti je haljina glavna zvijezda! Njezinu plavu kosu stilizirala je u ležerne valove koji su cijeloj kombinaciji dali dodatnu dozu holivudskog glamura. A što se make-upa tiče? Naglasak je bio na očima, što je super potez jer je cijeli look bio već dovoljno dramatičan i efektan. Savršena ravnoteža za TV ekran.

Moramo priznati, cijela kombinacija bila je pun pogodak. Dovoljno upečatljiva da se istakne na sceni, ali istovremeno i dovoljno elegantna za ozbiljnu televizijsku emisiju. Uz Duška Ćurlića, Barbara nas je uvela u novu rundu plesnog showa, a njezin je odabir odjeće savršeno pogođen za latino večer prepunu ritma i strasti. Izgledala je spremno za bilo koju after-party u Miamiju. Stvarno, je li uopće potrebno reći da je Barbara bila bomba? Definitivno je nadmašila očekivanja i pokazala da nije samo voditeljica, već i prava stilska ikona. Što vi kažete, je li ovo njezin najbolji look sezone?