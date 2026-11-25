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Kendall Jenner se našla u centru drame zbog jednog reklamnog videa za L'Oréal Paris. Korisnici društvenih mreža optužili su je da se samo pretvarala da nanosi puder na lice dok je promovirala proizvod.

Video, objavljen na TikToku 1. studenoga, snimljen je u ASMR stilu, gdje Kendall u bijelom ogrtaču pokazuje Infallible Cushion puder, koji košta oko 17 eura. U snimci, ona aplikatorom lagano tapka po licu, ali gledatelji tvrde da na aplikatoru nije bilo proizvoda.

Pozornost gledatelja privukao je detalj zbog kojeg su mnogi posumnjali u autentičnost reklame: tvrde da na aplikatoru uopće nije bilo proizvoda. Čuj, kad si faca poput Kendall, očekuješ da se nitko neće usuditi provjeravati, jelda? E pa, krivo!

Snimka se proširila i Redditom, gdje su korisnici zajednice posvećene kritiziranju obitelji Kardashian komentirali njezin nastup. Komentari su se samo nizali. Jedan korisnik je napisao: „Ozbiljno? Više se ni ne trudi sakriti.“ Drugi je uz smijeh dodao: „Znaju li da vidimo kako na tom jastučiću nema ničega?“. A onda su krenuli i oni najdirektniji: „Čista pantomima. Na aplikatoru nema proizvoda, a ona već ima kompletan make-up“, i „Umirem od smijeha, na tom jastučiću nije bilo ničega, a mislila je da nitko neće primijetiti.“ Klasika.

Podsjetimo, Kendall je globalna ambasadorica francuskog kozmetičkog brenda još od srpnja 2023. godine. Prije tri godine, kad je suradnja najavljena, bila je presretna što će predstavljati L'Oréal. Tada je izjavila kako joj je „čast biti dio novog sestrinstva snažnih i moćnih žena i izgovoriti kultne riječi – jer ja to zaslužujem.“ Iz L'Oréala su je, pak, tada opisali kao uspješnu i talentiranu mladu ženu, istaknuvši njezin utjecaj u modi, poduzetništvu i medijima. Uglavnom, Kendall se pridružila ekipi poznatih žena poput Beyoncé, Helen Mirren i Penélope Cruz koje su predstavljale L'Oréal kroz godine.