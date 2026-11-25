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Naša poduzetnica Iva Jerković, poznata po tome što svoj privatni život drži pod ključem bolje od tajnog sefa, iznenadila je pratitelje! Na svom je Instagram profilu podijelila fotke dugogodišnjeg partnera Josipa Antića i njihove preslatke kćeri Rine Ami. I da, ovo je stvarno, ali STVARNO rijetkost! Skoro da je Josip Antić postao legenda, kao Bigfoot – svi znaju da postoji, ali malo tko ga je vidio na fotki. Sad imamo dokaz!

Obitelj Jerković-Antić uhvaćena je u pravim zimskim radostima: šetnja gradom, klizanje i zabavni park! Zvuči kao plan za vikend iz snova, ali Iva je uz objavu kratko i slatko napisala: "Preživjeli...". Ha, tko god je vodio djecu na klizanje, zna o čemu priča! Totalno relatable sadržaj, Iva, shvaćamo te u potpunosti!

Nije tajna da par izbjegava medije, pa su njihove zajedničke fotke rjeđe od snijega u Dalmaciji. Iva je prvu fotku s partnerom objavila tek 2023. godine, a od tada ga je pokazala samo u par navrata, za neke baš posebne prigode. Sjećamo se recimo objave iz ožujka ove godine, kad mu je čestitala rođendan, imendan i Dan očeva jednom fotkom s kćeri. Baš kad pomislimo da ćemo ga vidjeti češće, on opet nestane u tajanstvenoj magli, haha!

U intervjuu za Story, Iva je ranije pričala o malenoj Rini Ami, otkrivši na koga nalikuje. "Mislim da je Rina kombinacija mene i Josipa i da je uzela najbolje od oboje," izjavila je. Dodala je da joj je posebno drago što je Rina jako znatiželjna, voli putovati s njima, zaigrana je, ali voli i učiti.

Govorila je i o podjeli svakodnevnih obaveza oko djeteta, a poručila je da roditelji svojim primjerom djetetu pokazuju da su partneri u svemu zajedno. Znači, i tata je itekako u igri!

U svakom slučaju, drago nam je vidjeti obitelj na okupu i u akciji. Možda nas Iva sad malo češće časti ovakvim prizorima? Što kažete, jel' Josip Antić konačno 'otkriven' ili će opet postati nevidljiv do idućeg rođendana?