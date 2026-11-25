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Ok, ekipa, pripremite se za totalni šećerni šok! Iva Todorić je ove godine svoj Atelier Sreće pretvorila u nešto što izgleda kao da je ispalo direktno iz najslađe božićne bajke. Zaboravite na klasične kuglice i lampice – Iva je otišla korak dalje i stvorila pravu, ali baš pravu božićnu kulisu koja vrišti 'blagdanska čarolija'!

Nema tu dosadnih, generičkih dekoracija. Umjesto toga, cijeli prostor je preplavljen divovskim slatkišima koji bi zadovoljili i najveće sladokusce, šarenim bombonima i, naravno, neizostavnim plišanim medvjedićima. Ali, glavna zvijezda cijele instalacije je kućica inspirirana onom iz bajke o Ivici i Marici. Iskreno, mislimo da bi se i sama vještica iz bajke preselila ovdje, jer tko bi odolio takvom slatkom, ali i pomalo opasnom iskušenju?

Atelier Sreće ove je godine tako dobio potpuno novi, blagdanski izgled. Jedino pitanje koje se nameće je: kako odoljeti da sve ovo ne pojedemo? Ili je to možda i bila poanta, da nas sve zavara? Što vi mislite, je li Iva nadmašila samu sebe ove godine?