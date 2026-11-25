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Nije drama ako je ne nazovete dramom, jel tako? Robert De Niro je potvrdio totalno awkward situaciju s vjenčanja Jennifer Lawrence i Cookea Maroneyja 2019. godine, kad ga je mlada zamolila da ode kući. Ironija je u tome što je Jennifer mislila da mu je neugodno i da se ne zabavlja, a De Niro kaže da mu je bilo super!

De Niro je o ovom događaju progovorio na Vanity Fairovom detektoru laži, odgovarajući na pitanja kolega Bena Stillera i Ariane Grande. Glumica je ranije ispričala kako je tijekom proslave u Newportu primijetila da De Niro, koji tamo nikoga nije poznavao, luta među gostima. Pomislila je da mu se baš i ne da biti na vjenčanju pa mu je prišla i šapnula da jednostavno ode kući. Kako kaže, laknulo joj je kad je prihvatio.

No, De Niro ima svoju stranu priče: „Nisam imao taj izraz lica, zapravo sam se sasvim dobro zabavljao. Bilo je to zanimljivo iskustvo, ali nisam... Ondje nije bilo nikoga koga sam poznavao, no nisam morao nikoga poznavati. Bila je to njihova zabava i sve ostalo. Bilo je lijepo biti ondje. Legendarni glumac je dodao da mu je drago što je Jennifer bila tako pažljiva i primijetila kako bi se mogao osjećati, ali da mu zapravo nije bilo neugodno i da je na vjenčanju ostao otprilike sat vremena. „Drago mi je što je Jennifer bila tako pažljiva prema mojoj situaciji i pomislila da se ne zabavljam, ali meni je bilo dobro, zaključio je De Niro. Baš me zanima tko se na kraju osjećao neugodnije – Robert zbog izlaska ili Jennifer?