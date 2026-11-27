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Nema ništa ljepše od trenutka kad prvi put vidiš ozbiljan novac na računu, a Jakov Jozinović znao je točno koga želi razveseliti. Čim je zaradio svoj prvi honorar, odlučio je kupiti automobil svojoj majci. Razlog je bio jednostavan i dirljiv – mama je godinama vozila isti auto koji je već imao previše prijeđenih kilometara.

"Mislim da sam prvo njoj kupio auto i to je to. Mislim da je to neka osnovna ljudska potreba i mama je to zaslužila", izjavio je pjevač. Snimka ovog razgovora brzo se proširila društvenim mrežama, a obožavatelji su ga odmah počeli hvaliti. Pratitelji su ga nazvali dobrim i poštenim djetetom i pohvalili roditeljski odgoj, a jedan je komentator čak dodao da je i njegov pas sretan kad ga sluša.

Put Jakova do popularnosti počeo je na društvenim mrežama gdje je objavljivao obrade regionalnih hitova. Posebno se istaknuo izvedbom pjesme "Olivera" Đorđa Balaševića, a uspio je rasprodati čak pet koncerata u beogradskom Sava centru prije nego što je uopće objavio svoju prvu autorsku pjesmu.

Prvi korak u autorskom smjeru bio je debitantski singl "Polje ruža" koji je objavio u studenome prošle godine. Zatim je u lipnju ove godine predstavio prvi album i nastupio pred oko 20.000 ljudi u rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Najnoviji uspjeh dogodio se prije nekoliko dana objavom dueta "Suze" s pjevačicom Džejlom Ramović. Pjesma je već dan nakon objave bila najpopularnija na YouTube trendingu u šest zemalja, uključujući i Hrvatsku. U utorak su taj hit prvi put zajedno izveli uživo u sarajevskoj Skenderiji.

Koji je vaš prvi pravi honorar otišao – u šoping ili nekom dragom?