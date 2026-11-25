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Freddie Mercury, rođen kao Farrokh Bulsara 5. rujna 1946. na Zanzibaru, bio je jedan od onih glazbenika koji su obilježili 20. stoljeće. Kao frontmen kultne britanske grupe Queen, stekao je status apsolutne legende zahvaljujući svom posebnom izričaju, neponovljivoj karizmi i neospornom talentu koji su ga učinili ikonom.

Glazbeni genij koji je pomicao granice

Rođen u obitelji indijskih korijena, Freddie se još kao mladić preselio u Englesku. Tamo je, nakon završetka osnovne škole, upisao studij umjetnosti i pridružio se lokalnim bendovima, gdje je počela njegova glazbena priča. S dvadeset četiri godine osnovao je grupu Queen, u kojoj su mu se pridružili Brian May, Roger Taylor i John Deacon. Nisu dugo čekali na proboj, a s hitovima kao što su "We Are the Champions", "Killer Queen", "Bohemian Rhapsody" i "Somebody to Love" brzo su osvojili svjetsku popularnost. "Bohemian Rhapsody" posebno je oduševila publiku diljem svijeta, iako je riječ o pjesmi koja je hrabro miješala različite žanrove i stilove, pokazujući da Freddie nije poznavao granice u umjetnosti. Osim s Queenom, Freddie je djelovao i kao solo glazbenik te producent, stvarajući muziku za druge izvođače.

Ljubav, prijateljstvo i hrabrost pred bolešću

Početkom 1970-ih godina Freddie je započeo vezu s Mary Austin, djevojkom koja je tada imala 19 godina. S njom je proveo gotovo deset godina, prije nego što je javno objavio da je homoseksualac. Iako se par razišao, Mercury je do kraja života tvrdio da je Mary zaista volio i da je njihov suživot nalikovao braku. Ostali su bliski prijatelji, a Freddie joj je čak kupio i nekretninu. Mercury je također poznat kao jedna od prvih javnih ličnosti koja je otvoreno progovorila o HIV-u. Dijagnoza AIDS-a postavljena mu je 1987. godine, a samo dan prije nego što je preminuo, hrabro je odlučio tu informaciju podijeliti s javnosti. Njegova otvorenost, u to vrijeme kad je stigma oko bolesti bila ogromna, bila je prekretnica u podizanju svijesti.

Posljednji pozdrav fanovima na dodjeli BRIT nagrada

Freddie se posljednji put u javnosti pojavio na dodjeli BRIT nagrada za 1990. godinu. Njegov fizički izgled šokirao je sve fanove, a to je bilo prije nego što je rekao zbogom. Posljednje javno pojavljivanje na TV-u, dok je s ostalim članovima Queena primao BRIT nagradu, završilo je s tri riječi koje su dirnule srca milijuna. Govor je održao gitarist Brian May, koji je u ime grupe zahvalio svima u industriji i, što je najvažnije, onima izvan nje, koji su ih podržavali sve te godine. May je naglasio kako su im dali puno slobode da rade ono što su nazivali svojom umjetnošću.

Nakon što je govor završio i bend napustio pozornicu, Freddie je stao pred mikrofon i uputio posljednje tri riječi svojim obožavateljima. U tom trenutku, njegovo je zdravlje bilo sve lošije, a fanovi su već mogli naslutiti što će se događati u sljedećim mjesecima. Njegov oproštaj bio je kratak, ali snažan: "Hvala… Laku noć."

Neizbrisiv trag u glazbi i društvu

Samo 21 mjesec nakon te dodjele nagrada, 24. studenoga 1991. godine, Freddie je tragično preminuo. Njegove posljednje dane opisao je Elton John u svojim memoarima, istaknuvši njegovu izuzetnu snagu duha. Elton John zapisao je da je Freddie bio odlučan ne dopustiti da ga bolest zaustavi da bude ono što jest. Njegova smrt potresla je mnoge, ali je isto tako značajno podigla svijest o HIV-u, što je dovelo do brojnih humanitarnih koncerata i manifestacija s ciljem financiranja medicinskih istraživanja.

Freddie Mercury ostao je zapamćen kao nesvakidašnja osoba koja je svojim talentom i karizmom utjecala na milijune, ali i koja je iskoristila status zvijezde kako bi pomogla u osvještavanju važnih društvenih problema. Uvršten je u Rock and Roll Hall of Fame 2001. godine. Pravi kralj glazbe, zar ne?